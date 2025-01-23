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Алия Турумбекова: Самоподжог возле прокуратуры - это звонок перед бурей!

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- Бакыт Басарбек
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Адвокат Алия Турумбекова прокомментировала vb.kg попытку самоподжога мужчины возле генпрокуратуры КР. По ее словам, данный инцидент лишний раз подтверждает высказанное ею неоднократно мнение, что надзорный орган не исполняет свои функции.

"Сколько отчаянных таких пострадавших, которые ищут защиту и закон в правоохранительных органах, и не добившись справедливости, обращаются в прокуратуру, но там нет должного отношения к своим гражданам. Если прокуратура не проснется и не возьмутся за совесть и ум, то скоро люди начнут заниматься самосудом! Тот случай с самоподжогом - это звонок перед бурей! Или же соцсети разрывает видео, где молодые люди избивают закладчика. Вот об этой проблеме я и говорю на протяжении последних полутора лет и на последнем интервью. Это доказательство того, как наша нация гибнет и способствуют в этом не только определенные сотрудники МВД КР, а большая часть ответственности лежит на прокуратуре, которая покрывает коррумпированных сотрудников", - заявила Алия Турумбекова.

Напомним, в Бишкеке у здания Генеральной прокуратуры КР 20 января мужчина совершил самоподжог. По данным СМИ, в сентябре 2023 года он купил у двух мужчин дом за 520 тысяч долларов, но при оформлении выяснилось, что недвижимость находится под арестом. Жилье у него отобрали и его обращения в правоохранительные органы результатов не дали.


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URL: https://www.vb.kg/442259
Теги:
Генеральная прокуратура, поджог, Алия Турумбекова
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