Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 89.83 - 91.01

В Кыргызстане проводится перепись скота и птицы

159  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР проводит перепись сельскохозяйственных животных и домашней птицы. В настоящее время сотрудники министерства проводят контрольные мероприятия по переписи скота в Нарынской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Баткенской областях. Его результаты будут опубликованы до конца февраля.

По прошлогодней переписи поголовье домашней птицы по республике составило 6 млн. 988 тыс. 968 голов, крупного рогатого скота – 1 802 299, яков – 59 142, лошадей – 542 527, овец и коз-6 216 125.

Отметим, что ежегодная республиканская перепись сельскохозяйственных животных и домашней птицы проводится совместно Национальным статистическим комитетом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442263
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  