В Кыргызстане проводится перепись скота и птицы

Сотрудники департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР проводит перепись сельскохозяйственных животных и домашней птицы. В настоящее время сотрудники министерства проводят контрольные мероприятия по переписи скота в Нарынской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Баткенской областях. Его результаты будут опубликованы до конца февраля.

По прошлогодней переписи поголовье домашней птицы по республике составило 6 млн. 988 тыс. 968 голов, крупного рогатого скота – 1 802 299, яков – 59 142, лошадей – 542 527, овец и коз-6 216 125.

Отметим, что ежегодная республиканская перепись сельскохозяйственных животных и домашней птицы проводится совместно Национальным статистическим комитетом.