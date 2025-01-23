МИД КР прокомментировал ситуацию с избиением гражданки Кыргызстана в Турции

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики прокомментировало ситуацию с гражданкой Кыргызстана, подвергшейся насилию со стороны супруга в Турции.

По данным ведомства, 21 января 2025 года в Генеральное консульство КР в городе Анталья поступила информация о факте избиения гражданки Кыргызстана ее мужем гражданином Турецкой Республики. В ходе оперативных мероприятий Генерального консульства и по итогам проведенных переговоров с правоохранительными органами Турции, в этот же день, ребенок гражданки Кыргызстана, находившийся у родителей супруга, был передан матери.

Местной полицией был задержан супруг пострадавшей и проводятся мероприятия по возбуждению уголовного дела.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики держит данный вопрос на контроле. Сотрудники Генерального консульства поддерживают связь с потерпевшей и адвокатами для оказания консультативно-правовой помощи.

Ранее общественный деятель Ассоль Молдокматова написала об этом инциденте на своей странице в соцсети.

"Кыргызстанка Гулзад Козубекова в беде. Ее супруг - гражданин Турции напал с ножом, избил жестоко, забрал ребёнка.

Генконсульство Кр в Турции помогает на всех уровнях. МИД КР благодарю за неравнодушие.

Но супруг вновь жестоко избил и Гулзад попала в больницу.

Я выражаю просьбу Правительству КР и Турции предоставить защиту на всех уровнях и не дать в обиду нашу соотечественницу.

Брат ее прилетел в Анталью и поддерживает сестру, при этом растерян, так как в чужой стране сложно ориентироваться.

Необходима юридическая и материальная помощь.

Кто в Анталье сможет помочь и поддержать?", - написала Молдокматова.