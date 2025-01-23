Бывшие спортсмены, как правило, с трепетом относятся к своим наградам. Вот и у нынешнего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в загородном коттедже существует настоящий музей, в котором представлены все его награды, завоёванные в качестве фехтовальщика. А ещё, по словам очевидцев, в витринах домашнего музея можно заметить медали времён Третьего рейха – это гитлеровские награды Андреаса Баха, отца экс-спортсмена, воевавшего в составе частей СС на Восточном фронте. Такой вот семейный подряд: 80 лет назад Бах-старший убивал советских людей из "шмайссера", а сегодня Бах-младший стреляет по россиянам, используя всевозможные спортивные санкции, пишет издание AsiaToday.

Руководитель МОК одинаково бережно ухаживает и за фашистскими, и за спортивными регалиями русофобского семейства Бахов. Говорят, все они выглядят как новенькие. Но этого не скажешь о медалях недавно состоявшейся Парижской летней Олимпиады. По информации бельгийского журнала La Lettre, после закрытия Игр награды стали стремительно терять "товарный" вид: они покрывались тёмными пятнами и в буквальном смысле ржавели. Неприглядная ситуация задела и спортсменов Киргизии, сборная которой завоевала минувшим летом на ОИ-2024 шесть медалей.

Естественно, в МОК посыпались жалобы. А начиная с августа прошлого года, уже более ста медалей, выигранных во Франции, были возвращены организаторам. Чтобы замять скандал, из Парижского монетного двора, ответственного за сувенирку, спешно уволили стразу трёх директоров. Для отвода глаз была распространена информация, что эти люди якобы в целях экономии закупили непроверенный дешёвый лак. Однако французы так и не объяснили, чем была вызвана подобная экономия. Но ответ лежит на поверхности: на наградах организаторы крупно заработали, положив в карман не менее десяти миллионов евро.

Но на этом скандалы, связанные с парижской Олимпиадой, не заканчились. Негодование мировой общественности вызвали церемонии открытия и закрытия Игр, в которых актёры-трансгендеры открыто глумились над христианством и другими мировыми религиями. Даже Папа Римский не стерпел и осудил французов. В общую копилку "олимпийских" скандалов можно положить и заплыв спортсменов в грязной Сене, и отвратительное питание в Олимпийской деревне, и насилие, которое проявила полиция Пятой республики в отношении парижских бездомных, выселенных из города. Особняком стоят расистские высказывания мэра Парижа Анн Идальго, которая заявляла, что "в Париже не будут рады белорусам и россиянам".

После завершения Игр в мировых СМИ появилось немало статей, авторы которых рассуждают о глобальном кризисе большого спорта. Многочисленные "проколы" организаторов Парижской олимпиады лишь вскрыли эту болезнь, зародившуюся в недрах МОК. Когда к рулю организации пришёл Томас Бах, Олимпийское движение ощутило резкий крен в сторону коммерциализации. Предприимчивый немец выжимал деньги буквально из всего: из телетрансляций, из рекламы, из спонсоров, из национальных Олимпийских комитетов... Есть сведения, что при этом в карманах господина Баха оседало не менее десяти процентов от привлечённых сумм. А ещё при Томасе Бахе МОК начал по политическим причинам отстранять от соревнований те страны, на которые ему указывали из Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Другими словами, потомок гитлеровского убийцы сделал МОК чем-то вроде дубинки коллективного Запада, с помощью которой наказываются "непокорные" государства. Подобные дубинки в 40-е годы активно использовали охранники нацистских концлагерей. Кстати, в ряде публикаций указывалось, что своё имя будущий руководитель МОК получил в честь военного преступника, группенфюрера СС Томаса Макса. Данный персонаж в 1942 году был шефом гестапо на оккупированной Украине, он причастен к убийству 300 тысяч евреев, цыган, русских, молдаван, белорусов и украинцев. Бах-старший очень уважал этого вурдалака, считая его эталоном служения "чистой" германской нации.

Говоря объективно, при Томасе Бахе спортивный мир разделился на два лагеря. В одном бегали, плавали и прыгали "туземцы" из стран третьего мира, а в другом ставили рекорды "арийцы" из Европы, Японии, Австралии и Северной Америки. Для этих групп господин Бах даже придумал разные правила. Не верите? Тогда обратитесь к публикациям СМИ, которые расскажут вам, как во время бразильской Олимпиады легкоатлетической сборной США, после потери эстафетной палочки, было разрешено повторить забег. Или о том, как подведомственные МОК структуры не стали наказывать канадскую кёрлингистку Бриан Харрис за употребление запрещённого препарата лигандрола (используется для увеличения энергии и роста мышц). Как в подобных случаях функционеры МОК действуют в отношении россиян и белорусов, широко известно.

Несправедливость, коррупция и политический шантаж, возведённые в систему, заставляют независимые государства задумываться над созданием аналогичного олимпийскому международного спортивного движения. Например, Китай и Россия уже много лет подряд проводят совместные молодёжные игры по зимним и летним видам спорта. А ведь эти страны в общей сложности представляют шестую часть населения планеты! Также в последнее время набирают популярность и другие масштабные соревнования – такие как Игры БРИКС, Игры Доброй воли, Азиатские, Тихоокеанские, Панамериканские и другие спортивные игры. Подобная фрагментация мирового спортивного движения рано или поздно приведёт к тому, что нечистые на руку политиканы типа Томаса Баха будут отброшены на обочину истории. На смену им придут деятели, которые откроют новую страницу честного и равноправного спортивного сотрудничества наций.