Согласно данным Минэкономики КР, товарооборот между странами за 2024 год достиг 3,2 миллиардов долларов, увеличившись на 16,6% по сравнению с предыдущим годом. Кыргызстан занимает важное место на российском рынке, в то время как товары из России уступают по объему импорта только китайской продукции

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, находясь с официальным визитом в России, подчеркнул, что президенты двух стран поставили задачу довести этот показатель до 5 миллиардов долларов в год. И, по его мнению, это вполне достижимый показатель.

В этой ситуации кыргызские предприниматели активизируют усилия по налаживанию новых схем взаимодействия с российским рынком. Особую роль в укреплении двусторонних связей играют не только межправительственные платформы, но и инициативы, исходящие от самих предпринимателей и общественных организаций.

Примером такого взаимодействия является деятельность награжденного медалью "Данк" бизнесмена Александра Степанюка, экс-председателя Русского культурного центра и члена Всемирного координационного совета российских соотечественников.

Его бизнес по импорту шин сумел занять 25% рынка шин в Кыргызстане благодаря налаживанию эксклюзивных договоров с российскими партнерами, что свидетельствует о реальном потенциале роста торговли между двумя странами.

В свою очередь, Жээнбек Кулубаев во время своей встречи с главой российского МИД отметил, что между странами существует "полное взаимопонимание и доверие". А предприниматели, подобные Степанюку, активно содействует интеграции кыргызских предпринимателей в российские инвестиционные программы и способствует выходу обеих стран на международные рынки.