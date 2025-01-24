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Лыжный курорт "Три вершины" принесет Кыргызстану 146 млн евро

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Строительство крупнейшего лыжного курорта Центральной Азии – проекта "Три

вершины" – начнется в Кыргызстане, ориентировочно, в мае текущего года. Об этом сообщил директор государственного предприятия "Кыргыз Куршевель" Жаркынбек Максутов в интервью агентству "Кабар".

По его словам, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации для инфраструктурных объектов. Строительство первого этапа завершится в декабре 2026 года и курорт сможет принять первых туристов. Проект состоит из трех этапов: Жыргалан, Бозучук и Ак-Булак.

"Этот лыжный курорт создаст уникальные условия и станет крупнейшим лыжным кластером в Центральной Азии. Общая длина лыжных трасс составит 250 км, при этом в Жыргалане будет 120 км лыжных трасс.

Помимо уникальной инфраструктуры для лыжников, проект учтет культурные особенности региона – в Жыргалане появится мечеть, украшенная кыргызскими орнаментами", - сказал директор проекта.

Мастер-план был разработан европейскими специалистами. В настоящее время генеральный план разрабатывает Госстрой КР.

Также в этом году Управделами КР начнет строительство трехзвездочных отелей, состоящих из 8 корпусов. Строительство четырех- и пятизвездочных гостиниц будет предложено инвесторам.

"На первом этапе в Жыргалане будут построены 49 отелей, объединенных в единый этно-городок, с отелями категории 3, 4 и 5 звезд. Самое высокое здание будет состоять из 6 этажей", - отметил Максутов.

Курорт будет ориентирован, как на туристов среднего класса, так и высшего, и каждый сможет найти место для отдыха в зависимости от своего бюджета.

Курорт сможет принимать 850 тысяч туристов в год. Будет создано 4600 рабочих мест, это положительно повлияет на экономику близлежащих сел и районов, дав возможность местным фермерам поставлять свою продукцию в курортную зону.

Общий участок, на котором будет построен курорт, составляет 3874 га.

Площадь городоков составит в Жыргалане - 58 га, в Ак-Булаке - 24 га, а в Бозучуке - 39,7 га.

Для сравнения: длина трасс на крупнейших курортах региона – "Роза Хутор" в России и "Эрджиэс" в Турции – составляет 105 км и 55 км соответственно, а в Жыргалане только один кластер предложит 120 км трасс.

"Кроме того, в городке будут все необходимые условия для комфортного отдыха: спа-комплексы, рестораны, магазины, этногородки. В течение четырех сезонов налоговые поступления от проекта составят до 146 миллионов евро", - подчеркнул Жаркынбек Максутов.

Напомним, сегодня президент Садыр Жапаров в своем интервью информагентству "Кабар" отметил, что запуск амбициозного проекта станет новым экономическим двигателем страны, сравнимым по значению с проектом "Кумтор".

"Это строительство лыжного комплекса "Три вершины". Если сегодня знаменитый Иссык-Куль с проектом "Кумтор" обеспечивает всю страну, то этот курорт станет его достойным преемником и вторым "Кумтором", - заявил президент.


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URL: https://www.vb.kg/442286
Теги:
Садыр Жапаров, горнолыжный спорт, Кыргызстан
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