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Темирлан Султанбеков отдан на заклание собственным учителем

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- Канат Кожоев
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Очередные выборы президента Кыргызской Республики состоятся в 2027 году. Кто, кроме действующего главы государства, примет в них участие – пока доподлинно неизвестно. Время для выдвижения кандидатур ещё есть, и его вполне достаточно. Но тема президентских выборов очень и очень волнует определённую часть населения. Волнует до такой степени, что кое-где начали даже поговаривать о возможности досрочных выборов. А кое-кто даже пытается эти досрочные выборы организовать и подготовить.

По мнению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, Садыр Жапаров не только должен участвовать в выборах 2027 года, но и имеет полное право баллотироваться в президенты ещё на два срока: "В 2027 году он может снова участвовать в выборах на пять лет, а затем ещё на пять лет". И другого кандидата в президенты генерал Ташиев не видит: "Кого ещё, кроме Жапарова, мы можем поддерживать? Бекназарова или Равшана Жээнбекова? Или, может, снова Атамбаева президентом назначить?"

Бекназаров и Жээнбеков, возможно, и не отказались бы порулить государством, но получится это у них лишь во сне. Шансов нет ни единого. Да нет в Кыргызстане и силы, которая топила бы за кого-нибудь из этих двоих соискателей. А вот второе пришествие Алмазбека Атамбаева действительно пытается устроить целая армия дистанционно управляемых им марионеток.

"Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше", - пел Высоцкий. Примерно так можно образно охарактеризовать то, что творится сейчас в рядах подконтрольных Атамбаеву журналистов-расследователей.

Почему "подконтрольных Атамбаеву"? Потому что. Надо просто обратить внимание на тех, кто с особым остервенением плюётся в сторону Садыра Жапарова.

Медиаканал Temirov Live. Организован в 2020 году – аккурат к началу президентства Жапарова (вряд ли это простое совпадение). Журналистикой – и вроде бы даже журналистскими расследованиями – Болот Темиров занимался и раньше, в основном в атамбаевскую эпоху, но как-то незаметно и неубедительно. А с изгнанием Атамбаева и приходом Жапарова вдруг расцвёл, расправил плечи и заиграл мускулами. Такое впечатление, что получил команду "Фас!" - и с упоением принялся "мочить" новую власть. За чей счёт банкет? С одной стороны, Темирова и компанию поддерживают англосаксонские спонсоры – и материально, и морально, выдавая антижапаровским "расследователям" награды за каждый удачно сляпанный фейк. Но дует ветер поддержки и с испанской стороны. Оттуда, где нынче коротает время в ожидании удачного часа опальный экс-президент Атамбаев. Он ведь, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться…

Газета "Новые лица" и Лейла Саралаева. Которая в своём издании полностью соответствует поговорке: "Я начальник, я же и дурак". Сама себе начальница, сама себе подчинённая, сама себе подотчётна… Последнее, впрочем, вряд ли. Просто так, забесплатно, журналистка Саралаева за компьютер не сядет. Кто ей обеспечивает безбедную жизнь (сейчас она, как и Темиров, окопалась за пределами Кыргызстана)? Вопрос интересный. Тут очень хочется вспомнить её давнюю большую, но чистую любовь к Алмазбеку Шаршеновичу. Долгое время Лейла была фактически его пиарщицей и летописицей (или по-русски правильно "летопиской"?), родив даже восторженную книгу "Атамбаев – человек, личность, президент". Кумир, правда, отплатил ей чёрной неблагодарностью: в 2023 году Лейла Маратовна баллотировалась в депутаты ЖК и страдала от нехватки денег для взноса. Вынуждена была продавать свои картины и кое-как наскребла требуемую сумму. А ведь, казалось бы, – чего проще? Кумир мог бы подкинуть ей деньжат на благое дело…

К этому, впрочем, мы ещё вернёмся.

Телеканал "Апрель". К нему вопросов вообще нет. Ресурс от и до атамбаевский, никто этого не скрывал и не скрывает. С этим не спорят, этим гордятся. В настоящее время канал активно поддерживает и охотно тиражирует всё, что нарыли "в пене" Темиров с Саралаевой.

Хотите досрочных выборов президента? Что ж, хотеть не возбраняется. Надо только разобраться, что к чему. Коней на переправе, действительно, иногда меняют, если прежний конь захромал на все четыре ноги, а то и вовсе пал без всякой возможности подняться. Та ли ситуация сейчас в Кыргызстане? Есть ли необходимость в перемене власти, и к чему эта перемена может привести?

Что бы там ни кричали оппозиционеры и поддерживаемые ими "независимые" СМИ – именно в последние четыре года в стране сложилась та самая стабильная обстановка, которая позволяет медленно, но верно идти вперёд, развивать и строить, привлекать инвесторов и туристов. Побывавшие в КР иностранцы (по каким бы делам они ни приезжали) единогласно отмечают: в стране появилось ГОСУДАРСТВО. В стране в основном наведён порядок, действует закон и есть все основания предполагать, что отката к прежнему беспределу не будет.

Президент Жапаров, к счастью, жив, здоров, полон сил и энергии, чего и всем желает.

Где же предпосылки для досрочных выборов?

Представим чисто теоретически, что кому-то всё же удалось раскачать обстановку и выборы таки состоялись – прямо сейчас, не дожидаясь окончания срока жапаровского президентства. Кыргызстан мгновенно и неминуемо срывается в пропасть беззакония и неразберихи. Почему? Достаточно вспомнить, как всегда проходят в КР подобные мероприятия и чем они, как правило, заканчиваются. Митинги, столкновения, бойня, мародёрство, хаос – всё то, что опять отбросит страну на несколько десятилетий назад, похерив с таким трудом добытые успехи и достижения.

Представим, что оппозиции удастся протащить в президенты жаждущего реванша Алмазбека Атамбаева. Такой финт будет означать, фигурально выражаясь, реанимацию Кольбаева и кольбаевцев. Возвращение власти коррупционеров и безраздельное господство "социал-демократов", которые себя окончательно скомпрометировали.

В принципе, партия СДПК в Кыргызстане должна была кануть в Лету после провала президентства её лидера Атамбаева. Провал был полный, безоговорочный, по всем фронтам. Разгул коррупции и организованной преступности, аферы и махинации, разброд и шатание, ложь и несправедливость в самом широком смысле… Партия не самоликвидировалась, а всего лишь сменила вывеску, назвавшись теперь социал-демократами. "А вы друзья, как ни зовитесь, - всё в президенты не годитесь" (немного перефразируем баснописца Крылова). От перемены названия и от назначения нового вождя суть партии не изменилась. Не изменились и методы политической деятельности.

Подкуп избирателей, уничтожение улик, потасовка с милицией – ну недостойно это всё для тех, кто надеется прийти во власть. И всё это ясно даёт понять даже самым непонятливым: реставрация атамбаевского режима – крах для Кыргызстана.

А вот теперь самое время вернуться к странному, прямо скажем, поведению нынешнего заграничного жителя Алмазбека Атамбаева по отношению к распиарившей его в своё время по самое не балуйся Лейле Саралаевой. Вполне в его силах и возможностях было помочь ей морально и материально и протащить в Жогорку Кенеш. Это было, кстати, и в его интересах: разве плохо иметь своего человечка в парламенте страны, куда ты собираешься рано или поздно въехать на белой кошме? Почему-то он самоустранился и сделал вид, что его это никак не касается.

Теперь испанец Алмазбек Шаршенович поступил ещё более некрасиво. Подготовив себе молодого заместителя – Темирлана Султанбекова, научив его своим политическим приёмам и фокусам, настрополив на борьбу за власть… Фактически подставил его и кинул, предоставив самому выживать в СИЗО и разбираться с судебными процессами. Кто-нибудь слышал хоть слово в защиту Темирлана, донёсшееся из уст Алмазбека Шаршеновича? Кто угодно пытается вытащить его на свободу, только не тот, кто должен был делать это в первых рядах – человек, из-за которого, по большому счёту, молодой политик и оказался в столь неприятной ситуации.

Вины с Султанбекова никто не снимает. Но его оправдывает молодость. Атамбаева оправдать трудно. Он политик с огромным стажем, готовый хоть завтра вернуться к управлению Кыргызстаном. Как, интересно, он посмотрит в глаза Темирлану Султанбекову и его родителям? И есть ли гарантия, что он не кинет всех кыргызстанцев с такой же лёгкостью, как этого своего воспитанника и верного последователя?

Кинет. Это тоже мы проходили.


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URL: https://www.vb.kg/442287
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, выборы, оппозиция, СДПК без Атамбаева
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