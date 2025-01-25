В Госдуме анонсировали новые ограничения для иноагентов

28 января комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

По словам ее председателя Василия Пискарева, планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности России. Иноагентам хотят полностью запретить осуществлять просветительскую, образовательную деятельность, а также получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

Источник: lenta.ru