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В Госдуме анонсировали новые ограничения для иноагентов

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28 января комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

По словам ее председателя Василия Пискарева, планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности России. Иноагентам хотят полностью запретить осуществлять просветительскую, образовательную деятельность, а также получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/442289
Теги:
законопроект, НПО, Россия
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