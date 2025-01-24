Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 89.83 - 91.01

Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с "Мой О!"

248  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представьте, что ваша мечта о собственной квартире становится реальностью. Это возможно благодаря грандиозной лотерее udacha.o.kg

, где 10 февраля будет разыгран главный приз – [b]10 миллионов сомов!

Для многих кыргызстанцев своя квартира – это цель, к которой они идут годами, собирая средства. Ведь своё жильё – это стабильность, уют, и, самое главное, чувство уверенности в завтрашнем дне. Путь к этой мечте зачастую нелёгкий, но сейчас у вас есть уникальный шанс приблизиться к ней мгновенно!

Участвовать в лотерее просто:

Достаточно пользоваться приложением "Мой О!" и совершать привычные действия – пополнять баланс О!, оплачивать покупки по фирменному QR, переводить деньги в "Мой О!" или принимать платежи. Чем активнее вы используете приложение, тем больше шансов на победу!

Не забывайте: мечты сбываются, когда делаешь шаг им навстречу. И сейчас этот шаг сделать легко.

Не упустите свой шанс!

Каждую неделю разыгрываются приз на 1 миллион сомов, два приза на 200 000 сомов и 5 призов на 50 000 сомов! Ближайший розыгрыш состоится 27 января.

Важно: участвовать может абонент любого оператора, приложением могут пользоваться все. Читайте подробности о лотерее на сайте: [Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с "Мой О!" udacha.o.kg.

Может быть, именно ваш лотерейный билет станет пропуском в новую жизнь.

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025. Разрешение №421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442295
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  