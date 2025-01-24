Кыргызстанцы могут принять участие в конкурсах фестиваля "Славянский базар"

Объявляется прием заявок на Национальный отборочный тур в Кыргызстане на участие в конкурсах XXXIV Фестиваля искусств "Славянский базар" в Белоруссии. Об этом редакции vb.kg сообщила официальный представитель фестиваля "Славянский базар" в Кыргызстане Гульнара Тойгонбаева.

XXXIV Международный конкурс эстрадной песни "Витебск"

Возраст от 18 до 31 года.

Исполнить две песни до 4-х минут:

1. Песня композитора славянской страны

2. Мировой хит

XXIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск"

Возраст от 8 до 14 лет

Исполнить две песни до 4-х минут:

1. Песня на кыргызском языке

2. Песня по выбору конкурсанта, возможно мировой хит.

Приветствуется наличие опыта концертных выступлений, достижений в международных, республиканских вокальных конкурсах и фестивалях.

Для начинающих следует пройти предварительный онлайн отбор до 15 февраля.

Прием заявок до 25 февраля.

Дата и время: 2 марта 2025 года, начало 12.00 часов.

Место проведения: сообщим дополнительно.

0705 44 55 22 (ватсап, телеграм)

0556 54 55 77 (ватсап).