Кыргызстанцы могут принять участие в конкурсах фестиваля "Славянский базар"

Объявляется прием заявок на Национальный отборочный тур в Кыргызстане на участие в конкурсах XXXIV Фестиваля искусств "Славянский базар" в Белоруссии. Об этом редакции vb.kg сообщила официальный представитель фестиваля "Славянский базар" в Кыргызстане Гульнара Тойгонбаева.
XXXIV Международный конкурс эстрадной песни "Витебск"
Возраст от 18 до 31 года.
Исполнить две песни до 4-х минут:
1. Песня композитора славянской страны
2. Мировой хит
XXIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск"
Возраст от 8 до 14 лет
Исполнить две песни до 4-х минут:
1. Песня на кыргызском языке
2. Песня по выбору конкурсанта, возможно мировой хит.
Приветствуется наличие опыта концертных выступлений, достижений в международных, республиканских вокальных конкурсах и фестивалях.
Для начинающих следует пройти предварительный онлайн отбор до 15 февраля.
Прием заявок до 25 февраля.
Дата и время: 2 марта 2025 года, начало 12.00 часов.
Место проведения: сообщим дополнительно.
0705 44 55 22 (ватсап, телеграм)
0556 54 55 77 (ватсап).