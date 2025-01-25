Банк "Патриот USA"

Пока что этого звания в Кыргызстане достоин только "Бакай Банк". Но американские товарищи были бы совсем не против, чтобы так назывались все кыргызские банки.

За банк "Керемет" западные кураторы взялись жёстко. По некоторым данным, все корреспондентские счета "Керемета" в иностранных банках уже заморожены. Клиенты банка жалуются, что не могут получить свои деньги ни в офисах, ни в банкоматах. Карты VISA обслуживаются только в устройствах самого "Керемет Банка"… Так банк и его клиентов американские доброжелатели наказали за то, что он, по мнению Минфина США, содействовал России в обходе санкционных мер.

На вторичные санкции в отношении "Керемета", напомним, тут же отреагировал верный американским товарищам "Бакай Банк". Отсалютовал, взял под козырёк и приостановил работу с "Кереметом" во всех направлениях.

Другие банки этому примеру не последовали, а МИД Кыргызстана, пригласив на встречу американского посла, попытался решить санкционные вопросы (касающиеся, кстати, не только "Керемет Банка", но некоторых других кыргызстанских компаний).

С Америкой Кыргызстану, конечно, не тягаться. Сербский эксперт-международник Небойша Малич считает, что главный аргумент американской политики формулируется фразой: "Потому что мы так сказали!" Власти США не утруждают себя объяснениями и не опускаются до оправданий. Сказали – значит, так есть и так будет. Американцы позиционируют себя как владыки мира, и спорить с ними до недавнего времени не отваживался никто.

Великим и ужасным американцам в принципе всё равно, с кем они имеют дело, - с индейцами, папуасами или даже с поддерживаемыми ими украинцами. Не далее как в сентябре 2024 года спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, ничтоже сумняшеся, потребовал увольнения проштрафившегося, по его мнению, посла Украины. И ничего страшного, что такие заявления (не говоря уже о действиях) прямо противоречат всем дипломатическим канонам. Ничего, что назначать или отзывать посла может лишь глава государства, которое он представляет. "Я, американец, так сказал!" - и точка.

Третий год всесильным США решительно возражает Россия.

Но Кыргызстан – это и не Россия. Это небольшое государство, тридцать с небольшим лет назад получившее независимость и находящееся в процессе построения. Сейчас в Кыргызской Республике много говорят о так называемой деколонизации, имея в виду выход из СССР и освобождение из-под влияния России. Хорошо, допустим, что Кыргызстан – бывшая российская колония. Тогда как назвать то, что делает с ним сейчас "дружественная" Америка, любящая пожонглировать словами "свобода", "независимость" и "демократия"? А это стопроцентный неоколониализм.

Неоколониализм (постколониализм) – "продолжение эксплуатации бывших колоний странами-метрополиями, основанное на экономическом неравенстве. При неоколониализме точно так же, как при колониализме, осуществляется культурная и языковая экспансия, между бывшей колонией и метрополией выстраивается неравноправное экономическое взаимодействие и неравноправные военно-политические отношения".

Как, если не неоколониализмом, назвать систему регулярного выкручивания рук, которую с широкой голливудской улыбкой внедрили в Кыргызстане американские партнёры?

Российские "колонизаторы", как бы там ни было, строили школы и больницы, готовили местных специалистов в различных хозяйственных отраслях… И уж никак не закрывали банки и не запрещали финансовые операции. Теперь небольшую республику полностью подминают под себя "демократизаторы-освободители", главная задача которых (особенно в свете последних событий) – максимально осложнить Кыргызстану жизнь. И не ради собственно Кыргызстана. Кыргызстан – всего лишь пешка, которой белозубые американцы, не моргнув глазом, пожертвуют в "игре" со своим настоящим противником - Российской Федерацией.

Как тут не вспомнить поговорку: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат"?

Кыргызстан ни с кем не воюет (в том числе и с защищаемой США Украиной). С Россией поддерживает торгово-экономические отношения. А США с Россией не торгуют? По данным американской статслужбы, к лету прошлого года товарооборот между США и РФ составил 487 млн долларов. Разве это не способствует обходу санкций? Почему бы американцам не наказать самих себя и не ввести против себя самые жёсткие санкции?

В интернете гуляет мем "Вы не понимаете, это другое!", иллюстрирующий политику двойных стандартов, непоследовательность и лицемерие. Отношение американцев к себе любимым и их же отношение к остальному миру – как раз об этом. Историк-международник Небойша Малич приводит ещё одну фразу, прекрасно характеризующую суть американской политики: "Если ты действуешь в интересах Вашингтона, неважно, кто ты и как себя ведёшь". Им можно всё. Другим – нельзя. Таким, как Кыргызстан, - особенно нельзя, потому что банковская система КР целиком и полностью зависит от американской.

И разговор у заместителя министра иностранных дел КР Медера Абакирова с послом США Лесли Вигери состоялся весьма показательный. Кыргызский дипломат подчеркнул, что уполномоченные государственные органы Кыргызстана регулярно проводят консультации с американскими партнёрами "по соответствующим вопросам сотрудничества". Американский посол ответил готовностью США к "поиску взаимоприемлемых решений по исключению кыргызских компаний из санкционного списка". То есть – посмотрим на ваше поведение. Будете послушными и пойдёте на очередные уступки – может быть, и исключим. Но не факт.

Что это, если не чистой воды неоколониализм? Российским "колонизаторам" такая демократия и не снилась.