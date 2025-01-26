В 2024 году таможня Кыргызстана перевыполнила план на 2,1 млрд. сомов

В 2024 году Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики собрала 123 млрд 085,6 млн сомов таможенных платежей. Уточнённый прогноз доходов на 2024 год составил 121 млрд. сомов. К 24 декабря данный показатель был не только выполнен, но и превышен - общий объём собранных таможенных платежей в прошлом году достиг 123 млрд 085,6 млн сомов. Это на 2 млрд 085,6 млн сомов больше установленного плана, что составляет 101,7% от прогнозного показателя.

В сравнении с фактом 2023 года, поступление увеличилось на 11 млрд 583,8 млн сомов, или темп роста составил 110,4%.

Достижение таких результатов стало возможным благодаря последовательной и масштабной работе как:

• оптимизация и упрощение бизнес-процессов;

• увеличение пропускной способности на пунктах пропуска;

• внедрение современных цифровых технологий;

• усиление борьбы с контрабандой.

Эти меры позволили не только достичь финансовых целей, но и улучшить условия для участников внешнеэкономической деятельности.