В КР презентовали программу по развитию молодежного предпринимательства

В Бишкеке состоялись презентация и обсуждение Программы по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в Кыргызской Республике на 2025–2028 годы.

Мероприятие организовали Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и молодежная некоммерческая организация "Enactus Кыргызстан" при поддержке Европейского союза.

В дискуссиях приняли участие представители министерств и ведомств КР, международных организаций, полномочные представители президента КР в регионах, фонды развития, бизнес-ассоциации, молодые предприниматели и другие ключевые партнеры.

Участники обсудили и согласовали совместные действия государственных органов, органов местного самоуправления и бизнес-сектора для реализации плана мероприятий Программы.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Марат Тагаев и председатель совета директоров "Enactus Кыргызстан" Арсланбек Кененбаев.

Представители Минкультуры презентовали Программу по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в КР на 2025–2028 годы. Эксперты Enactus рассказали о проекте "Молодежь за лидерство, цифровизацию и зеленые навыки" и представили новый сайт "Жаш Ишкер" (jashishker.kg).

Основные обсуждения затронули вопросы государственной поддержки молодежного предпринимательства, льготного налогообложения, образовательных программ для предпринимателей, а также роль частного сектора и партнеров по развитию.

Заместитель главы Международного делового совета (МДС) Жанабиль Давлетбаев рассказал о роли ассоциации в развитии молодежного предпринимательства и молодежной политики в целом.

"Деятельность МДС направлена на улучшение законодательства, способствующего развитию молодежного предпринимательства, стартапов, а также сфер, в которых активно занята молодежь - IT-сектора, креативной индустрии, сферы услуг и торговли. Мы способствуем развитию молодежного бизнеса путем совершенствования законодательства, регулирующую предпринимательскую деятельность", - отметил Жанабиль Давлетбаев.

МДС активно взаимодействует с образовательными учреждениями Кыргызстана в области профориентации молодых специалистов, обеспечивая сотрудничество между вузами и работодателями. Как член EdNet, организации по аккредитации вузов, ассоциация предоставляет рекомендации работодателей для улучшения качества образования молодежи.

Заместитель главы МДС также упомянул проекты, выполняемые совместно с партнерами, направленные на поддержку передовых бизнес-проектов в сфере зеленой экономики и других инновационных направлений.

Ассоциация оказывает помощь в поиске инвестиций, развитии венчурного финансирования и совершенствовании налогового регулирования, упрощенного ведения бизнеса для сфер, где работает молодежь. К примеру, для улучшения условий в таких направлениях, как курьерские службы, такси, гостиничный и ресторанный бизнес, а также в сфере производства, промышленной сферы.

"В дополнение, помимо молодых предпринимателей как владельцев бизнеса, необходимо рассматривать молодежную экономическую политику в целом, включая поддержку молодых специалистов, работающих в различных компаниях Кыргызстана", - резюмировал Жанабиль Давлетбаев.