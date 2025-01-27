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ГКНБ задержал гражданина за связь с ОПГ и насилие над девушками

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Задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ гражданин КР К. Н. ., который, начиная с 2013 года, поддерживал отношения с представителями ОПГ Камчы Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, он финансировал их деятельность путём систематического пополнения так называемого "воровского общака" и поддерживал личные отношения с Чынгызоми Джумагуловым, криминальным авторитетом, известным по прозвищу "Доо Чынгыз".

Кроме того, К. Н. ., чувствуя вседозволенность, и при поддержке лидеров ОПГ, оказывал давление на граждан, в том числе на девушек, которых он неоднократно изнасиловал девушек, используя шантаж и угрозы. Факты изнасилования и финансирования ОПГ подтверждаются материалами заявлений от ряда потерпевших.

Для документирования оперативной информации и привлечения к ответственности причастных к данным преступлениям лиц проводится соответствующая следственно-оперативная работа.


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URL: https://www.vb.kg/442326
Теги:
ГКНБ, задержание, изнасилование, ОПГ, Чынгыз Жумагулов, Камчы Кольбаев
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