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Задержан главный аудитор управления аудита Социального Фонда

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ГКНБ в рамках проводимой работы по обеспечению экономической безопасности и искоренению коррупции в государственных органах получили данные о коррупционной схеме, организованной должностными лицами Социального Фонда КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.337 ч.3 (злоупотребление должностным положением) УК КР, установлено, что должностные лица Социального Фонда КР организовали системную коррупционную схему, заключающуюся в использовании поддельных архивных справок пенсионеров ОО "Ветераны и инвалиды Союза Чернобыль", с целью вывода из бюджета единовременных денежных компенсаций в особо крупном размере.

На основании собранных доказательств задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ главный аудитор управления аудита Социального Фонда М.Б.Б.

В настоящее время ведется работа по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/442333
Теги:
ГКНБ, Социальный фонд, задержание, коррупция
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