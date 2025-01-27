Задержан главный аудитор управления аудита Социального Фонда

ГКНБ в рамках проводимой работы по обеспечению экономической безопасности и искоренению коррупции в государственных органах получили данные о коррупционной схеме, организованной должностными лицами Социального Фонда КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.337 ч.3 (злоупотребление должностным положением) УК КР, установлено, что должностные лица Социального Фонда КР организовали системную коррупционную схему, заключающуюся в использовании поддельных архивных справок пенсионеров ОО "Ветераны и инвалиды Союза Чернобыль", с целью вывода из бюджета единовременных денежных компенсаций в особо крупном размере.

На основании собранных доказательств задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ главный аудитор управления аудита Социального Фонда М.Б.Б.

В настоящее время ведется работа по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности.