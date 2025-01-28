ОДКБ начнет укрепление границы Таджикистана и Афганистана в этом году

ОДКБ начнет реализацию плана по укреплению границы Таджикистана и Афганистана в этом году. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, выступая на совещании по обзору деятельности ОДКБ в 2024 году. Он также добавил, что план включает специальные меры, направленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ.

Программа будет реализована полностью в три этапа в течение пятилетнего периода.

Укрепление таджикской границы является ответом на возросшую обеспокоенность по поводу присутствия экстремистских группировок, включая ИГИЛ на территории Афганистана. Существует серьезное беспокойство, что насилие и радикальные идеологии могут перекинуться на Центральную Азию, создавая угрозы региональной стабильности и безопасности (особенно на фоне возросшего количества боевиков-выходцев из Центральной Азии в Сирии).

Государствам-членам ОДКБ поручено предоставить необходимые ресурсы, включая военную и техническую помощь, для укрепления границы. Это включает в себя современное оружие, военную технику и стратегическое планирование пограничного укрепления.

Решение об укреплении этой границы изначально было поддержано в 2013 году, но срочность возросла в связи с недавними геополитическими изменениями в Афганистане. План разрабатывался в течение 2024 года и был завершен соглашениями об оснащении сил ОДКБ передовым вооружением.