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ОДКБ начнет укрепление границы Таджикистана и Афганистана в этом году

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- Светлана Лаптева
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ОДКБ начнет реализацию плана по укреплению границы Таджикистана и Афганистана в этом году. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, выступая на совещании по обзору деятельности ОДКБ в 2024 году. Он также добавил, что план включает специальные меры, направленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ.

Программа будет реализована полностью в три этапа в течение пятилетнего периода.

Укрепление таджикской границы является ответом на возросшую обеспокоенность по поводу присутствия экстремистских группировок, включая ИГИЛ на территории Афганистана. Существует серьезное беспокойство, что насилие и радикальные идеологии могут перекинуться на Центральную Азию, создавая угрозы региональной стабильности и безопасности (особенно на фоне возросшего количества боевиков-выходцев из Центральной Азии в Сирии).

Государствам-членам ОДКБ поручено предоставить необходимые ресурсы, включая военную и техническую помощь, для укрепления границы. Это включает в себя современное оружие, военную технику и стратегическое планирование пограничного укрепления.

Решение об укреплении этой границы изначально было поддержано в 2013 году, но срочность возросла в связи с недавними геополитическими изменениями в Афганистане. План разрабатывался в течение 2024 года и был завершен соглашениями об оснащении сил ОДКБ передовым вооружением.


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URL: https://www.vb.kg/442345
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