Авиаперевозки в Казахстане: парламент обсуждает пути к реформам

В декабре 2024 года депутаты Мажилиса Казахстана подняли вопрос о практике регистрации значительной части флота Air Astana в Ирландии. Такая схема, по их мнению, ослабляет национальный контроль над ключевыми активами и может представлять риск для безопасности страны, сообщает портал kz24.news. В то же время эксперты отмечают, что Ирландия привлекает глобальные авиакомпании за счёт налоговых льгот, что снижает издержки на эксплуатацию воздушного парка.

Структура собственности: независимость или зависимость?

Особое внимание уделено структуре акционерного капитала казахстанской компании Air Astana. В то время как 41% акций принадлежит государственному фонду "Самрук-Казына", оставшиеся 59% распределены между иностранными инвесторами. Среди них выделяются британская корпорация BAE Systems (16,95%), Европейский банк реконструкции и развития (5%) и другие международные акционеры. Такая структура вызывает опасения относительно степени независимости компании.

Высокие цены на авиабилеты: экономические причины

Парламентарии выразили недовольство высокими ценами на авиаперелёты, которые делают путешествия недоступными для многих граждан. Однако эксперты указывают, что на стоимость влияют глобальные факторы, такие как цены на топливо, амортизация воздушного флота и валютные колебания. Вопрос заключается в том, как сделать перелёты доступнее, не ухудшая финансовое положение компании.

Влияние иностранных инвесторов: плюсы и минусы

Иностранные акционеры, такие как BAE Systems и Европейский банк реконструкции и развития, вносят в управление Air Astana инвестиции, технологии и международный опыт. Однако в кризисных ситуациях зависимость от зарубежных партнёров может стать ограничивающим фактором. Экономист Алмас Чукин подчеркнул, что необходимо искать баланс между привлечением инвесторов и защитой национальных интересов.

Путь к реформам: баланс интересов

Поднятые в парламенте вопросы требуют комплексного подхода. Разработка стратегии для гражданской авиации должна учитывать, как необходимость привлечения иностранных инвестиций, так и укрепление национального контроля над стратегическими активами. Прозрачное управление, оптимизация расходов и диалог со всеми заинтересованными сторонами могут стать основой для устойчивого развития отрасли.

Итоги: на пути к устойчивому развитию авиации

Вопросы о регистрации воздушного парка, структуре собственности и ценах на авиабилеты поднимают важные темы для обсуждения. Для их решения потребуется сбалансированный подход, который обеспечит экономическую эффективность компании, доступность перелётов для населения и защиту национальных интересов Казахстана.