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Камчыбек Ташиев провел встречу с президентом ФК "Барселона" Жоаном Лапортой

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев 26 января 2025 года в ходе своего рабочего визита в Испанию встретился с президентом ФК "Барселона" Жоаном Лапортой.

Стороны обсудили вопросы приема талантливых игроков из Кыргызстана в академию "Ла Масия", организацию консультаций по подготовке тренеров, проведение семинаров для футбольных функционеров, а также другие вопросы совместной деятельности.

Кроме этого, руководители двух футбольных организаций, а также игроки и тренерский состав молодежной сборной Кыргызстана стали свидетелями матча "Барселона" - "Валенсия", который завершился со счетом 7:1.


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URL: https://www.vb.kg/442360
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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