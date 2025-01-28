Камчыбек Ташиев провел встречу с президентом ФК "Барселона" Жоаном Лапортой

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев 26 января 2025 года в ходе своего рабочего визита в Испанию встретился с президентом ФК "Барселона" Жоаном Лапортой.

Стороны обсудили вопросы приема талантливых игроков из Кыргызстана в академию "Ла Масия", организацию консультаций по подготовке тренеров, проведение семинаров для футбольных функционеров, а также другие вопросы совместной деятельности.

Кроме этого, руководители двух футбольных организаций, а также игроки и тренерский состав молодежной сборной Кыргызстана стали свидетелями матча "Барселона" - "Валенсия", который завершился со счетом 7:1.