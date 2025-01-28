Незаконно приватизированный профилакторий в Токмоке передан государству

На баланс государства возвращён лечебно-оздоровительный профилакторий в городе Токмок с земельным участком площадью 1,05 га, который в 1995 году был приватизирован с нарушением действующих на тот момент законодательных норм КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что лечебно-оздоровительный профилакторий в полном объёме был передан в частную собственность без согласования с Фондом государственного имущества. При этом согласно "Программе использования объектов социальной инфраструктуры КР", утверждённой Постановлением Правительства КР №421 от 9 октября 1995 года, объекты подобного типа не подлежат полной приватизации - 59% акций должны оставаться в собственности государства.

Однако Е.У., будучи руководителем, с помощью фиктивного договора передал указанное оздоровительное учреждение в частную собственность своему сыну. В результате государство не получило положенный пакет акций оздоровительного профилактория, а также лишилось дивидендов от прибыли и отчуждения части территории профилактория.

В результате принятых ГКНБ мер данный социально значимый объект был передан на баланс муниципалитета мэрии города Токмок для последующего использования по целевому назначению.