Погода
$ 87.36 - 87.81
€ 91.13 - 92.12

Незаконно приватизированный профилакторий в Токмоке передан государству

127  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На баланс государства возвращён лечебно-оздоровительный профилакторий в городе Токмок с земельным участком площадью 1,05 га, который в 1995 году был приватизирован с нарушением действующих на тот момент законодательных норм КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что лечебно-оздоровительный профилакторий в полном объёме был передан в частную собственность без согласования с Фондом государственного имущества. При этом согласно "Программе использования объектов социальной инфраструктуры КР", утверждённой Постановлением Правительства КР №421 от 9 октября 1995 года, объекты подобного типа не подлежат полной приватизации - 59% акций должны оставаться в собственности государства.

Однако Е.У., будучи руководителем, с помощью фиктивного договора передал указанное оздоровительное учреждение в частную собственность своему сыну. В результате государство не получило положенный пакет акций оздоровительного профилактория, а также лишилось дивидендов от прибыли и отчуждения части территории профилактория.

В результате принятых ГКНБ мер данный социально значимый объект был передан на баланс муниципалитета мэрии города Токмок для последующего использования по целевому назначению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442362
Теги:
ГКНБ, мэрия, земельный участок, Токмок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  