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Трамп подписал указ о создании "Железного купола" над США

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- Светлана Лаптева
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Президент США Дональд Трамп объявил о подписании ряда указов, касающихся армии, - в частности, о создании американского аналога израильской системы ПРО "Железный купол", сообщает NBC News.

Разработка "щита" - одно из предвыборных обещаний Трампа. Предполагалось, что системы ПРО будут полностью производиться в США, ведущую роль может сыграть штат Миннесота - лидер по добыче железной руды.

"Нам необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита "Железный купол", который сможет защитить американцев", - говорил американский лидер. Белый дом заявлял, что США сталкиваются с "катастрофической угрозой" со стороны "баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет".

Однако любой щит, способный защитить страну размером с США (3 800 000 кв. миль), будет гораздо больше системы Израиля, площадь которого 8630 кв. миль. Многие военные эксперты предупреждают, что "Железный купол" такого масштаба будет неэффективным и непомерно дорогим.

"Железный купол" - система, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 50 до 200 км. Ее разработала израильская компания Rafael в начале 2000-х. Одна батарея может защищать территорию площадью до 1,5 тыс. кв. км.

Другие указы касаются искоренения "гендерного радикализма" и политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии.

Трамп и до этого выступал против гендерного многообразия. В 2018 году, во время своего первого срока, он запретил трансгендерам служить в армии. Пришедший к власти Джо Байден отменил этот запрет. После возвращения в Белый дом республиканец закрепил в США только два пола - мужской и женский.


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URL: https://www.vb.kg/442368
Теги:
США, Дональд Трамп
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