Турецкие врачи проведут первые операции по пересадке почек в Бишкеке

Сегодня в Бишкеке прошла встреча министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева с делегацией министерства здравоохранения Турции во главе с заместителем генерального директора государственных больниц МЗ Турции доктором Бахар Айдынлы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области трансплантации органов на базе Бишкекской государственной больницы Кыргызско-Турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также было отмечено, что группа турецких специалистов, возглавляемая доктором Бахар Айдынлы в настоящее время изучает работу Кыргызско-Турецкой больницы имени Реджепа Тайипа Эрдогана. В составе делегации есть врачи-трансплантологи, которые планируют провести пересадку почки двум пациентам по мере готовности в ближайшее время.

Доктор Бахар Айдынлы в ходе встречи озвучила, что в Бишкекской государственной больнице Кыргызско-Турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана в дальнейшем будут работать две группы врачей-трансплантологов. По мере подготовки к пересадке пациентов врачи будут проводить операции по пересадке почки.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в данный момент два пациента готовы к пересадке почки. "В рамках ранее подписанных соглашений между Кыргызстаном и Турцией трансплантация почек будет доступна и для других пациентов. Финансирование этих операций будет осуществляться на основании распоряжений Кабинета Министров КР. Стоимость трансплантации почки для одного пациента составляет 7,5 тыс. долларов. Для первых двух операций из президентского спонсорского фонда выделено 15 тыс. долларов", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения КР.