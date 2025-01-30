В Узбекистане появится служба ухода за детьми с инвалидностью

В Узбекистане появится служба дневного ухода за детьми с инвалидностью. К концу текущего года планируется охватить этой услугой около 2 тысяч юных узбекистанцев. Это позволит их матерям осуществлять трудовую деятельность и получать образование.

Это одна из мер, разработанных чиновниками в рамках развития сферы соцзащиты. Свои предложения, которые учли мировой опыт и современные тенденции, они представили президенту 28 января.

Предполагается, что эти службы будут работать на основе государственно-частного партнерства. Они будут принимать детей в возрасте от 3 до 18 лет на основании социального договора с родителями и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Государство выделит им субсидии на каждого ребенка, а также льготные кредиты на закупки. Платежи родителей на услуги дневного ухода в размере до 3 миллионов сумов в месяц не будут облагаться налогом.

Также планируется упразднить неэффективные и невостребованные виды социальной помощи, после этого будет утвержден единый перечень из 28 видов социальной помощи. Расходы на лечение и хирургические операции, финансируемые через социальные тетради, будут покрываться за счет средств Государственного фонда медицинского страхования.

При территориальных хокимиятах будут созданы фонды инфраструктуры и социальной стабильности. Их средства будут направляться на решение социально-экономических и инфраструктурных проблем в регионах, широкое утверждение здорового образа жизни и развитие спорта, а также на экологические и природоохранные мероприятия.

Источник: Podrobno.uz