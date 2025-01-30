Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 90.77 - 91.78

В Узбекистане появится служба ухода за детьми с инвалидностью

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане появится служба дневного ухода за детьми с инвалидностью. К концу текущего года планируется охватить этой услугой около 2 тысяч юных узбекистанцев. Это позволит их матерям осуществлять трудовую деятельность и получать образование.

Это одна из мер, разработанных чиновниками в рамках развития сферы соцзащиты. Свои предложения, которые учли мировой опыт и современные тенденции, они представили президенту 28 января.

Предполагается, что эти службы будут работать на основе государственно-частного партнерства. Они будут принимать детей в возрасте от 3 до 18 лет на основании социального договора с родителями и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Государство выделит им субсидии на каждого ребенка, а также льготные кредиты на закупки. Платежи родителей на услуги дневного ухода в размере до 3 миллионов сумов в месяц не будут облагаться налогом.

Также планируется упразднить неэффективные и невостребованные виды социальной помощи, после этого будет утвержден единый перечень из 28 видов социальной помощи. Расходы на лечение и хирургические операции, финансируемые через социальные тетради, будут покрываться за счет средств Государственного фонда медицинского страхования.

При территориальных хокимиятах будут созданы фонды инфраструктуры и социальной стабильности. Их средства будут направляться на решение социально-экономических и инфраструктурных проблем в регионах, широкое утверждение здорового образа жизни и развитие спорта, а также на экологические и природоохранные мероприятия.

Источник: Podrobno.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442375
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  