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В Баткенской области пресекли канал контрабанды лекарств и табака

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В приграничной территории Кадамжайского района при попытке передачи сильнодействующих лекарственных препаратов гражданину РУз, задержан гражданин КР М.у.Э. 1999 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе обыска, задержанного обнаружены препараты "Тропикамед" в количестве 396 шт., а по месту жительства "Регопен" (в реестре лечебных препаратов в КР не зарегистрирован) в количестве 25 пластин.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий установлен один из организаторов незаконного канала по перевозки товаров из КР в РУз гражданин КР "Т. у. М.", проживающий в Кадамжайском районе Баткенской области, в ходе обыска, которого выявлена безакцизная табачная продукция марки "ESSE CHANGE" в количестве 60 коробок, стоимостью около 4 млн. сомов. При этом, в результате нарушение налогового законодательства государственному бюджету нанесен ущерб на сумму около 2 млн 335 тыс. сомов.

Задержанный гражданин КР "Т. у. М." водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Справочно: "Тропикамед", "Регопен" сильнодействующие лекарственные препараты которые отпускаются только по рецепту врача, на пунктах реализации должна быть "книга учета движения и прибытия лекарства". При применении в смеси с другими лекарствами вызывает состояние тяжелого опьянения и зависимость.


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URL: https://www.vb.kg/442385
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, контрабанда, лекарства, табак, Узбекистан
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