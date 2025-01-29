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Истребитель F-35 разбился на Аляске

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Истребитель F-35 Военно-воздушных сил США разбился во время учебного полета на авиабазе в штате Аляска. Об этом, ссылаясь на американских военных, сообщает издание Alaska News Source.

Инцидент произошел на авиабазе Эйлсон, где расположено 354-е воздушное крыло. Истребитель завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной "неисправностью". Летчику пришлось срочно катапультироваться. Самолет упал рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома, после чего взорвался.

Летчик благополучно приземлился на парашюте. В настоящее время он находится в больнице, где проходит медицинское обследование. Состояние его здоровья не вызывает опасений.

Военные обратились с просьбой к водителям автомобилей, проезжающих мимо авиабазы, не останавливаться на обочине шоссе и не делать фотоснимков и видеосъемок места происшествия.

Источник: Газета.ru


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URL: https://www.vb.kg/442391
Теги:
США, самолеты
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