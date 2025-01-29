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ФОМС предупредил о важности своевременной проверки полиса ОМС

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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает всем гражданам о необходимости своевременной проверки срока действия медицинской страховки (ОМС). Это касается как тех, за кого страховые отчисления производит работодатель, так и тех, кто приобретает полис ОМС самостоятельно.

По данным ведомства, в последнее время увеличилось количество обращений на горячую линию 113. Граждане, обратившиеся в Центры семейной медицины или поступающие на плановую госпитализацию в государственные стационары, сталкиваются с проблемой истекшего срока действия страхового полиса.

ФОМС подчеркивает, что без действующего полиса невозможно получить льготные медицинские услуги, кроме экстренной медицинской помощи. Поэтому настоятельно рекомендуем проверять статус страховки и, при необходимости, приобретать полис ОМС заранее. Полис действует в течение 12 месяцев, через 5 календарных дней с момента оплаты.

Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, каждый житель Кыргызстана может проверить свой страховой статус из любого удобного места.

Как проверить свой статус застрахованности?

1. Ввести 14-значный ПИН из вашего паспорта на сайте

2. Использовать мобильное приложение "ФОМС".

3. Позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру 113.

Почему важно знать свой страховой статус?

Статус застрахованного гражданина предоставляет право на получение медицинских услуг и льготных лекарств в рамках программы ОМС.

Остались вопросы, звоните на горячую линию 113 Фонда ОМС. Звонки со всех устройств бесплатные


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URL: https://www.vb.kg/442392
Теги:
страхование, Кыргызстан, здоровье, ФОМС
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