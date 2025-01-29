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Камчыбек Ташиев в Барселоне поддержал юных футболистов из Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В рамках своего рабочего визита в Испанию Президент Кыргызского футбольного Союза Камчыбек Ташиев посетил тренировочный лагерь для одарённых футболистов, который расположен в Барселоне.

Как сообщает пресс-служба КФС, среди участников лагеря оказались юные воспитанники Академии "Барселона" из Джалал-Абада - Акимбеков Айдар и Саидмохидинов Юнус.

Эти ребята были отобраны для участия в престижной программе, направленной на выявление талантов из филиалов Академии "Барселона" по всему миру. Участие в лагере даёт возможность юным игрокам приобрести ценный опыт и продемонстрировать свои способности.

"Глава КФС пожелал юным футболистам успехов, отметив, что подобные инициативы открывают двери к международным достижениям и способствуют воспитанию сильнейших игроков" - говорится в сообщении пресс-службы КФС.


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URL: https://www.vb.kg/442393
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Испания, Кыргызстан
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