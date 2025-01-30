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Впервые в Кыргызстане издан сборник стихов Сохраба Сепехри на русском языке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел вечер поэзии, посвященный творчеству известного иранского поэта и художника Сохраба Сепехри. Мероприятие было организовано Культурным представительством при посольстве Исламской Республики Иран в КР совместно с Национальным союзом писателей Кыргызстана.

В вечере приняли участие чрезвычайный и полномочный Посол Исламской Республики Иран в КР Голам Хоссейн Ядегари, советник по культуре посольства Ирана в КР Тогани Абузар, председатель Национального союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманлиев, видные деятели культуры и другие гости.

Советник по культуре посольства Ирана в КР Тогани Абузар рассказал изданию vb.kg о значении творчества Сохраба Сепехри, его влиянии на персидскую поэзию и первом издании сборника стихов поэта на русском языке в Кыргызстане.

"Сегодняшнее мероприятие посвящено жизни и творчеству Сохраба Сепехри - одного из выдающихся иранских поэтов XX века, сыгравшего огромную роль в формировании нового направления в персидской поэзии, известного как "новая поэзия" или "белый стих".

Его произведения переведены на многие языки мира, включая английский, французский, итальянский, испанский и другие. Мы решили организовать этот вечер, чтобы познакомить кыргызских поэтов и писателей с его творчеством, а также издать сборник его стихов в русском переводе. Поэтический перевод осуществил Алесь Ромашкин на основе подстрочников, выполненных несколькими переводчиками с персидского языка.

Одной из задач культурного представительства Ирана в Кыргызстане является укрепление связей между поэтами и писателями двух стран. Поэтому мы решили представить творчество Сохраба Сепехри, который был не только выдающимся поэтом, но и талантливым художником. Вдохновляясь природой, он передавал ее красоту и в своих картинах, и в стихах.

Сепехри много путешествовал, впитывая элементы различных культур, философских учений и религиозных идей. Поскольку в Кыргызстане также богатая природа и множество талантливых поэтов, мы надеемся, что знакомство с его творчеством вдохновит их на сотрудничество, в том числе в области перевода поэзии.

Ранее отдельные стихи Сепехри были переведены как подстрочно, так и в поэтической форме, но в виде отдельного сборника они не издавались. Его творчество изучалось литературными критиками, в том числе на русском языке, однако полноценного издания его избранных произведений не существовало. Культурное представительство Ирана приняло решение собрать подстрочные переводы, сравнить их с поэтическими интерпретациями, выбрать лучшие и оформить сборник избранных стихов Сохраба Сепехри. Ответственным редактором этого издания выступил Джовид Мирзоев, переводчик культурного представительства Ирана в Кыргызстане", - рассказал Тогани Абузар.

"Иранская поэзия и философия оказали большое влияние на мировоззрение жителей Центральной Азии. Сегодня выходит в свет первый сборник стихов поэта, философа и художника Сохраба Сепехри на русском языке в Кыргызстане.

Ранее на русском и кыргызском языках были изданы около 15 книг иранских поэтов и мыслителей . Уверен, что публикация произведений Сепехри станет еще одним важным шагом в укреплении культурных связей между Ираном и Кыргызстаном", - добавил в разговоре vb.kg вице-президент общества дружбы "Кыргызстан–Иран" Бегижан Ахмедов.


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URL: https://www.vb.kg/442404
Теги:
русский язык, художник, поэт, Бишкек, Кыргызстан
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