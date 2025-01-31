В Бишкеке прошел форум "Консолидация усилий против эхинококкоза". Мероприятие было организовано Ветеринарной службой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО)

В мероприятии приняли участие представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, полномочные представители Президента в областях, главы местных государственных администраций а также международные эксперты и партнеры по развитию.

ЦЕЛЬ форума - принятие резолюции о принятии профилактических мер против зоонозных заболеваний.

Участники форума обсудили эпидемиологическую ситуацию по эхинококкозу и другим зоонозным заболеваниям, а также рассмотрели вопросы укрепления технической базы для их эффективной диагностики и лечения.

Еще одной темой обсуждения стала организация и проведение профилактических мероприятий направленных на снижение эндемичности заболевания. Для этого в частности предлагается усилить работу по повышению осведомленности населения о мерах профилактики, включая гигиенические практики и дегельминтизацию животных.

По итогам форума, его участники выразили готовность продолжать сотрудничество и совместную работу для достижения общей цели – более эффективного прогнозирования, профилактики, выявления и борьбы с болезнями, которые передаются между животными и людьми.