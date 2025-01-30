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Председательство Азербайджана усилит роль СВМДА в решении ключевых вызовов

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- Нина Ничипорова
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В декабре 2024 года Азербайджан стал председателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2024–2026 годы. В секретариате Восточного ОБСЕ, как еще называют СВМДА, отметили, что решение передать председательство Азербайджану в 2024-2026 годах свидетельствует о полном доверии государств-членов СВМДА и их высокой оценке приверженности Баку делу укрепления мира, стабильности и сотрудничества во всей Азии. Этот период открывает новые перспективы для активизации пан-Азиатского сотрудничества, укрепления взаимного доверия между странами региона и продвижения инициатив, направленных на обеспечение безопасности и устойчивого экономического развития континента.

Ранее пост председателя СВМДА занимали Казахстан, Турция, Китай и Таджикистан. Созданная более 30 лет назад "доверительная платформа" сегодня объединяет 28 стран-членов и 10 наблюдателей, в нее входит и Кыргызстан.

В интервью информационному агентству Азербайджана Report Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что председательство Азербайджана предоставляет уникальную возможность усилить роль организации в решении ключевых вызовов, стоящих перед континентом. Он также рассказал о приоритетных направлениях в деятельности СВМДА, а также о планах по углублению диалога между его государствами-членами.

В 2025 году в рамках СВМДА ожидается проведение более 20 мероприятий в Азербайджане. Не могли бы вы подробнее рассказать об этих мероприятиях?

- Для СВМДА вклад каждого государства-члена важен для укрепления доверия и сотрудничества, а 2025 год станет особенным благодаря широкому спектру мероприятий, предложенных новым председательством. Данные инициативы соответствуют девизу председательства Азербайджана - "Укрепление СВМДА, взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост" - и отражают приоритеты государств-членов.

План по реализации мер доверия СВМДА на 2025 год включает 44 мероприятия, из которых около 20 предложены Азербайджаном, охватывающие все пять ключевых направлений работы СВМДА: экономическое, экологическое, человеческое и военно-политическое измерения, и измерение новых вызовов и угроз.

Особенно важно, что инициативы Азербайджана обеспечивают всесторонний диалог и сотрудничество, укрепляя многосторонность и учитывая интересы всех государств. Среди запланированных инициатив можно выделить несколько ключевых направлений:

По экономическому сотрудничеству и цифровизации

1.Конференция руководителей портов стран СВМДА, направленная на развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

2.Форум по цифровой трансформации и инновациям, способствующий внедрению передовых технологий в различных сферах.

3.Выставка МСП в рамках ежегодного заседания Делового совета СВМДА, предоставляющая платформу для малого и среднего бизнеса и обмена лучшими практиками.

По экологической устойчивости и продовольственной безопасности

1.Проект "Зеленый туризм замкнутого цикла", ориентированный на поддержку экологической устойчивости и развитие культурного обмена.

2.Международный саммит по практикам сельского хозяйства, нацеленный на повышение продовольственной безопасности в регионе.

По культурному сотрудничеству и инновациям

1.Конференция по охране культурного наследия, акцентирующая внимание на сохранении общих ценностей и традиций стран-участниц.

2.Конкурс по искусственному интеллекту в искусстве, направленный на развитие творчества и интеграцию технологий в культурную сферу.

По устойчивому развитию и молодежным инициативам

1.Мероприятие "ЦУР в действии" в рамках ежегодного заседания Молодежного совета СВМДА, способствующее продвижению повестки устойчивого развития среди молодежи.

Уверен, что эти инициативы не только привлекут активное участие государств-членов, но и станут важным шагом в реализации целей председательства, способствуя укреплению доверия, устойчивому развитию и совместному прогрессу в регионе.

Как вы оцениваете вклад Азербайджана в развитие гуманитарных и социальных программ в рамках СВМДА? Какие новые инициативы могут быть предложены для улучшения социального благосостояния в наших странах?

- Вклад в гуманитарные и социальные программы - важный приоритет всех государств-членов СВМДА. Азербайджан в качестве председателя в организации рассматривает СВМДА как эффективную платформу для укрепления мира, стабильности и повышения качества жизни, делая особый акцент на гуманитарном развитии.

Особое внимание уделяется правам женщин, молодежной политике, науке и образованию, межчеловеческим контактам и диалогу цивилизаций. В 2021 и 2024 годах министры иностранных дел СВМДА дополнили Каталог мер доверия СВМДА (основополагающий документ СВМДА, определяющий направления деятельности организации – прим.) вопросами расширения прав и возможностей женщин и девочек и направлением волонтерства, подчеркнув его значение для устойчивого развития. В октябре 2024 года в Астане прошел первый Слет лидеров волонтерских движений, а в декабре 2025 года в Баку состоится второй Слет, приуроченный к Международному году волонтеров ООН в 2026 году.

Среди других инициатив Азербайджана - институционализация вопросов укрепления роли женщин, расширение возможностей женщин в сегменте МСП, укрепление образовательного сотрудничества через запуск Партнерской сети ведущих университетов. Эта инициатива направлена на активное вовлечение СВМДА в научно-образовательную сферу и будет координироваться Университетом ADA. Кроме того, рассматривается включение науки и образования в Каталог мер доверия, что позволит систематизировать сотрудничество в этих областях и усилить их значимость в рамках повестки СВМДА.

Уверены, что под председательством Азербайджана государства-члены углубят диалог и предпримут согласованные действия в этих сферах. Данные инициативы принесут практическую пользу, укрепят взаимопонимание, уважение к культурам и создадут новые возможности для повышения благосостояния населения в наших странах.

Какие меры будут предприняты в рамках СВМДА для решения проблем безопасности, включая киберугрозы и терроризм?

- Мы живем в эпоху, когда риски и угрозы глобальной безопасности стремительно трансформируются. Азия, где сосредоточено 60% населения мира, остается одним из наиболее сложных регионов в этом отношении. Истоки этих рисков разнообразны, их проявления многогранны, и их эффективное решение требует коллективного подхода. В таких условиях СВМДА может сыграть ключевую роль, предлагая многосторонние механизмы для противодействия этим вызовам.

Противодействие терроризму остается одним из приоритетных направлений СВМДА. Этот вопрос включен в раздел "Новые вызовы и угрозы" Каталога мер доверия. Государства-члены активно обмениваются опытом и укрепляют сотрудничество в этой сфере.

На шестом Саммите СВМДА в Астане в 2022 году был принят План действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН - наиболее всеобъемлющий документ такого рода в Азиатском регионе. В этой сфере СВМДА развивает партнерства с другими международными организациями, включая Контртеррористическое управление ООН, ШОС и ее Региональную антитеррористическую структуру.

Важную роль играют координаторы направления: Индия в 2023 году организовала семинар по противодействию радикализации; Турция в 2024 году стала сокоординатором и продолжила работу, организовав тренинги по укреплению границ и противодействию перемещению террористических групп.

Наши будущие усилия сосредоточатся на обмене передовым опытом по реабилитации бывших экстремистов, работе с молодежью и маргинализированными группами, а также укреплению мер безопасности границ для предотвращения перемещения террористических групп и незаконного оборота оружия.

Что касается кибербезопасности, или, как это обозначается в терминологии ООН, "безопасность ИКТ и их использования", стала важным направлением взаимодействия в рамках СВМДА с 2021 года после включения этой темы в Каталог мер доверия. Государства-члены уделяют особое внимание противодействию преступному использованию ИКТ и обеспечению международной информационной безопасности. На шестом Саммите СВМДА главы государств и правительств организации поддержали необходимость международного сотрудничества в этой сфере.

В рамках своего председательства Азербайджан планирует в 2025 году провести тренинги для специалистов по кибербезопасности, а также инициировать обсуждение и принятие совместного плана действий по защите персональных данных. Казахстан предложил организовать конференцию высокого уровня по информационным технологиям и кибербезопасности.

Отдельно хотелось бы отметить, что председательство Азербайджана планирует рассмотреть гуманитарное разминирование как новую меру доверия в рамках СВМДА, с фокусом на обмен передовым опытом, учитывая актуальность этого вызова для многих стран Азии, сталкивающихся с минным загрязнением.

Убежден, что совместные усилия государств-членов позволят эффективно противостоять современным вызовам, укрепляя безопасность и стабильность региона.

Какие результаты ожидаются по итогам председательства Азербайджана в СВМДА?

- Председательство Азербайджана знаменует собой начало новой эпохи, характеризующейся двумя значительными преобразованиями: текущим процессом трансформации СВМДА в полноценную международную организацию и глубокими переменами в геополитическом и экономическом контексте. В этом процессе особую значимость приобретают взаимодействие и единство Азии, которая все более утверждает себя как центр глобального роста, инноваций и политического влияния.

Эти масштабные перемены требуют эффективной координации и согласованных действий между странами. Азербайджан, обладая богатым опытом многостороннего взаимодействия, в частности в Движении неприсоединения и в рамках COP29, доказал свое лидерство в период председательства в крупнейших организациях и инициативах. Кстати, этот момент был отмечен как в выступлении министра иностранных дел Джейхуна Байрамова на СМИД СВМДА (в декабре 2024 года – прим.), так и многочисленными экспертами и наблюдателями. Доверие государств-членов к Азербайджану как к Председателю служит ярким свидетельством высокой компетентности страны и ее готовности к реализации амбициозных задач.

Председательство Азербайджана ориентировано на укрепление СВМДА через взаимосвязанность, цифровизацию и устойчивый рост в Азии. Для достижения этих целей страна сосредоточится на трех приоритетных направлениях: трансформации и институциональном развитии СВМДА, отраслевом сотрудничестве через реализацию мер доверия и содействии синергии между СВМДА и другими международными организациями.

Одним из ключевых результатов декабрьского заседания СМИД стало принятие обновленного Каталога мер доверия СВМДА. Кроме того, утвержден документ о модальностях реализации мер доверия, который значительно повысит их эффективность и практическую отдачу. Эти шаги демонстрируют стремление стран-членов укреплять сотрудничество и взаимодействие.

Судя по приоритетам, отраженным в видении председательства Азербайджана, пять ключевых измерений сотрудничества обретут новую динамику, а их приоритетные направления получат новый импульс благодаря инновационному и конструктивному подходу вашей страны.

Убеждены, что под активным и прогрессивным лидерством Азербайджана СВМДА продолжит укреплять свой статус уникальной платформы доверия, взаимодействия и созидательного сотрудничества в Азии.

В 2022 году было объявлено о начале преобразования СВМДА в полноценную региональную организацию. Когда можно ожидать завершения этого процесса?

- Действительно, трансформация стала центральной темой и стратегической целью завершившегося казахстанского председательства, получив поддержку всех государств-членов СВМДА. Принятие Астанинского заявления о трансформации на шестом Саммите СВМДА в Астане (13 октября 2022 года) стало исторической вехой в развитии организации. Данный документ заложил основу для структурированного, инклюзивного и прозрачного переговорного процесса, направленного на постепенное преобразование СВМДА в полноценную региональную международную организацию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Государства-члены СВМДА рассматривают трансформацию как эволюционный процесс и не устанавливают искусственных сроков для его завершения. Так, например, в рамках реализации решений шестого Саммита СВМДА была разработана Дорожная карта трансформации, одобренная на заседании СМИД СВМДА в Нью-Йорке (21 сентября 2023 года – прим.).

Этот документ определяет 8 ключевых направлений реформ, включая разработку устава организации, изучение новых областей сотрудничества, совершенствование реализации мер доверия, обновление Правил процедуры и Положения о внешних связях СВМДА, а также реформы, связанные с ролью Генерального секретаря, международным статусом Секретариата, бюджетом и управлением человеческими ресурсами.

В период председательства Казахстана СВМДА уже осуществил ключевые институциональные реформы, включая создание Совета глав государств и правительств СВМДА, Совета министров иностранных дел СВМДА и введение должности Генерального секретаря. Завершена работа по совершенствованию модальностей осуществления мер доверия. Начата работа над проектом Устава и обновленными Правилами процедуры. Практически завершена работа над поправками в соглашение со страной пребывания, направленными на укрепление международного статуса организации.

В рамках трансформации Азербайджан, следуя принципу преемственности, сосредоточит усилия на 3 ключевых направлениях: согласование юридически обязывающего Устава организации, дальнейшее институциональное укрепление и финансовая автономность организации.

Повторюсь, что самой важной задачей председательства Азербайджана станет успешное завершение переговорного процесса по трансформации принятием Устава СВМДА на следующем Саммите СВМДА в 2026 году. Подчеркну, что Азербайджан, как и многие другие государства-члены СВМДА, рассматривают трансформацию не только как процесс институционального укрепления, но и как непрерывную работу во всех измерениях и тематических направлениях, направленную на ощутимые результаты для государств-членов, включая повышение практической отдачи от работы институтов СВМДА и мероприятий в рамках мер доверия.

Мы уверены, что под руководством Азербайджана будут достигнуты конкретные и эффективные результаты, укрепляющие роль СВМДА как важной многосторонней платформы.

Хочу добавить, что в ходе нашего нынешнего визита в Баку было проведено большое количество встреч с азербайджанской стороной по подготовке к Саммиту в 2026 году и внеочередному заседанию СМИД в 2025 году и содержательному планированию работы всех руководящих и консультативных органов СВМДА и Секретариата для эффективной реализации азербайджанских приоритетов. В частности, Секретариат подготовил подробную дорожную карту с конкретными планами работы по всем направлениям на весь двухлетний период Азербайджанского председательства. Секретариат СВМДА, будет прилагать все усилия для насыщения повестки, предложенной Азербайджаном, конкретными и значимыми мероприятиями.

Спасибо за интервью.

(Опубликовано в информационном агентстве Азербайджана Report).


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URL: https://www.vb.kg/442418
Теги:
Азербайджан, Казахстан, соглашение, безопасность, сотрудничество, ОБСЕ
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