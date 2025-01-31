Как грязный воздух влияет на мозг

Исследования, проводимые в разных странах мира, выявляют связь между загрязненным воздухом и повышенным риском слабоумия, депрессии, тревожности и психозов

В 2012 году Дебора Кори-Слехта, специалист по нейротоксичности свинца из Университета Рочестера (США), исследовала мозг мышей на предмет влияния загрязненного воздуха. То, что она увидела в этих мозгах, было настолько поразительным, что это изменило фокус ее дальнейших исследований, пишет Nature.

Хорошо известно, что воздух, в котором много твердых частиц и токсичных газов, способствует развитию астмы, рака легкого и другим заболеваниям органов дыхания. А твердые частицы усугубляют сердечные заболеваниям. Но тогда, 12 лет назад, мало кто из ученых занимался воздействием грязного воздуха на мозг. Доклады Деборы Кори-Слехты вызывали так мало интереса, что она перестала участвовать в конференциях по нейробиологии.

Теперь эта область привлекает все больше внимания и вызывает беспокойство во всем мире. Одно исследование за другим подтверждает, что высокий уровень загрязнения воздуха коррелирует с повышенным риском слабоумия, а также более высокими показателями депрессии, тревожности и психоза. Исследователи также обнаружили связь с нарушениями нейроразвития у детей, такими как аутизм и проблемы с умственной деятельностью.

От задержки развития у младенцев до деменции у стариков

В 2021 году Всемирная организация здравоохранения включила изучение неврологических эффектов загрязнения воздуха в свои глобальные рекомендации. Согласно ВОЗ, 99% населения мира подвергается воздействию загрязнения воздуха, превышающему допустимые нормы.

Страдают не только жители таких мегаполисов, как Дели и Мехико, но и населенных пунктов с умеренным уровнем загрязнения, который, как оказалось, также опасен. Исследования показывают, что даже низкий уровень загрязнения, который считается безопасным, может негативно влиять на мозг. Например, 16-летнее исследование в Шотландии, охватившее более 200 тысяч человек, установило связь между накопленным воздействием диоксида азота и увеличением числа госпитализаций с психическими расстройствами.

В районах с грязным воздухом ученые выявили уменьшение объёма гиппокампа, что связано с повышенным риском деменции у пожилых. А у детей наблюдаются повреждения белого вещества мозга и ухудшение когнитивных способностей.

Эксперименты на животных подтверждают эти выводы. Исследования лабораторий показывают, что у мышей, подвергшихся воздействию ультрадисперсных частиц, увеличиваются белое вещество мозга и желудочки, появляются проблемы с импульсивностью и памятью. У старых животных загрязнение воздуха ускоряет накопление белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Какая грязь летает в воздухе и чем это опасно

Загрязнённый воздух - это смесь газов и частиц разного происхождения. Выхлопы транспорта, промышленные выбросы, печной дым и пыль - всё это источники загрязнений, содержащих оксиды азота и серы, угарный газ и озон.

Одним из главных механизмов воздействия загрязнённого воздуха на мозг считается воспаление. Мельчайшие частицы, такие как PM2.5 и ультрадисперсные частицы, проникают в организм и вызывают воспалительные процессы на клеточном уровне. Исследования показывают, что при воздействии токсичных частиц активируются гены, ответственные за воспалительные реакции, а уровень оксидативного стресса возрастает. Даже микроглии, клетки, защищающие нейроны, начинают работать против организма, вызывая ещё больше повреждений.

Несмотря на большое количество данных, пока не удаётся точно определить, какие именно компоненты загрязнения воздуха наиболее вредны для мозга. Проблему усугубляет то, что люди в бедных районах, как правило, подвергаются большему риску не только из-за грязного воздуха, но и по причине других факторов - стресса, низкого уровня образования и медпомощи, плохого питания и т.д.

Однако есть хорошая новость: исследования в США, Франции и Китае показывают, что улучшение качества воздуха приводит к снижению уровня деменции, когнитивных нарушений и депрессии.

Эксперты признают: загрязнение воздуха остаётся серьёзной угрозой, и его воздействие на мозг требует дальнейших исследований. "Это невидимый враг, действующий на уровне, который мы только начинаем понимать", - отмечают учёные.

Источник: forbes.kz