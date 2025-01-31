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Клуб "Анжи" возвращается в большой футбол

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- Самуэль Деди Ирие
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Радость и волнение охватили Махачкалу, когда было объявлено, что местный футбольный клуб "Анжи" вернется в большой футбол.

В январе 2011 года "Анжи Махачкала" был куплен миллиардером Сулейманом Керимовым, и впоследствии клуб совершил множество громких подписаний, включая подписание контрактов с нападающим Самуэлем Это'О и защитником Роберто Карлосом. После серьезных сокращений бюджета перед сезоном Российской Премьер-Лиги 2013–14 клуб потерял большинство своих ключевых игроков и занял последнее место в турнирной таблице, что привело к вылету в Российскую национальную футбольную лигу по итогам сезона

Команда будет выступать в третьем российском дивизионе. "Возвращение в большой футбол - это возможность привлечь новых спонсоров и инвесторов, что в свою очередь поможет обеспечить стабильность финансового положения клуба", - говорится в заявлении команды.

Лучшим результатом "Анжи" в Российской премьер-лиге (РПЛ) являются бронзовые медали в сезоне-2012/2013. Кроме того, команда дважды выходила в 1/8 финала Лиги Европы.


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URL: https://www.vb.kg/442423
Теги:
Россия, футбол
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