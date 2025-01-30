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Тела 18 человек достали из воды после авиакатастрофы в Вашингтоне

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Во время поисково-спасательной операции на реке Потомак после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 из воды достали не менее 18 тел, передает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника полиции.

Собеседник телеканала отметил, что выживших пока найдено не было. Всего на борту самолета было 64 человек (60 пассажиров и 4 члена экипажа). По данным Reuters, на борту вертолета были трое военнослужащих.

NBC ранее сообщал, что во время спасательной операции в реке Потомак рядом с аэропортом из воды достали четырех человек, их госпитализировали. Губернатор Мэриленда Уэс Мур сообщил, что полиция штата направила водолазов на место крушения.

По данным CNN, температура воды в реке сейчас примерно +1,6 градуса. Телеканал отмечает, что нахождение в такой холодной воде может привести к потере подвижности конечностей в течение трех минут. В таких условиях шансы на выживание для человека, который оказался в воде, сохраняются от 30 минут до 1,5 часа.

В 21:00 по местному времени пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Sikorsky H-60 столкнулись в воздухе близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На опубликованных в X записях с камер видеонаблюдения видно, что самолет при заходе на посадку врезается в вертолет, происходит взрыв, затем обломки самолета падают в реку. Расследованием инцидента занимаются ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Сенатор Тед Круз позже сообщил в Х, что столкновение самолета и военного вертолета привело к жертвам. Официально о погибших при авиаинциденте не сообщалось.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. назвал авиакатастрофу "плохой ситуацией", которую необходимо было предотвратить.

"Самолет придерживался идеальной, обычной траектории по пути к аэропорту. Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет?" - заявил он.

Источник: rtvi


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Теги:
погибшие, США, самолеты
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