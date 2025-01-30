В Кыргызстане появятся социальные работники для защиты детей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ о введении 550 новых штатных единиц социальных работников, задача которых - всесторонняя поддержка и защита детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Этот шаг является важным элементом государственной политики по обеспечению благополучия детей и впервые предусматривает столь масштабное усиление системы социальной поддержки в стране.

Новые социальные работники будут защищать права и интересы детей, оперативно реагировать на случаи жестокого обращения, насилия и пренебрежения, а также работать над их предотвращением. Их деятельность направлена на создание безопасных условий для жизни и развития каждого ребенка.

С 1 февраля этого года начнется поэтапный процесс набора и подготовки специалистов, которые будут работать в регионах и оказывать адресную помощь детям, нуждающимся в поддержке.

Принятие данного Указа подчеркивает стремление государства к созданию эффективной системы социального сопровождения детей и предотвращению угроз их благополучию. Введение социальных работников станет важным шагом в развитии института защиты детства в Кыргызской Республике.

Напомним, что Глава государства анонсировал усиление мер по поддержке детей в мае прошлого года в своем выступлении на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации "Жаны кадам".

"Мы ничего не жалели для наших детей и не будем! Когда придет время, мы расставим все на свои места. Вскоре мы также увеличим размер пособий для детей. В последнее время мы наблюдаем рост насилия и других тревожных явлений, связанных с детьми. Государство не может оставить этот вопрос без внимания. Мы несем ответственность за благополучие каждого ребенка. Поэтому в преддверии Дня защиты детей, 1 июня, хочу сообщить, что будет открыто 550 новых штатных единиц социальных работников. Мы не имеем права экономить на детях, поэтому увеличиваем штат", - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.