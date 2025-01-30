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В Кыргызстане предложили создать международный клуб "Ноосфера"

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В Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина прошла международная стратегическая сессия "Победили вместе во имя мира и согласия".

Организаторами выступили Ассамблеи народов Евразии, Африки, Кыргызстана, России, Казахстана, а также Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и другие организации.

Сессия состоялась в рамках подготовки Международного миротворческого форума "Небесные горы цивилизаций 2050", который пройдет в мае 2025 года в Кыргызстане. Дата имеет особое значение: 200 лет назад, в 1825 году, была построена крепость Пишпек. Позже она была разрушена, но на ее месте возникли поселения, и 29 апреля 1878 года Пишпек получил статус города, став позднее столицей Кыргызстана - Пишпек-Фрунзе-Бишкек.

Сессию открыли председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбет Матубраимов и заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и Африки Михаил Федоров.

С приветственным словом выступили представители государственных и религиозных организаций, в том числе замминистра труда Кыргызстана Дарманкул уулу Бакыт, представитель отдела фатв ДУМК Бактияр Токтогазы уулу, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий, а также представители министерств, общественных организаций и дипломатических миссий.

На сессии обсуждались планы по празднованию 80-летия Победы, 70-летия создания космодрома Байконур, 200-летия исторической летописи города Бишкек и подготовки к 100-летию Чингиза Айтматова в 2028 году. Поднимались вопросы чествования героев труда, включая 100-летие Токтогон Алтыбасаровой, которая в 1942 году приняла 160 детей из блокадного Ленинграда. Было предложено провести в мае 2025 года Международный форум "Материнство. Милосердие. Победа", посвященный ее юбилею.

Инициатор международного проекта "Победили вместе" Валерий Рузин предложил поддержать проект "Потомки победителей", в рамках которого пройдет конкурс и слет потомков Победы. Также обсуждались инициативы по проведению Международного студенческого конгресса "Интеллектуальное золото Евразии 2025" и акции "Вальс Победы 2025", которая охватит 24 часовых пояса.

В ходе сессии поддержали идею создания в Кыргызстане Международного интеллектуально-делового клуба "Ноосфера", целью которого станет развитие высокотехнологичных сетевых проектов. Также обсуждалось создание Корпоративного сетевого альянса-университета "Ноосфера" для продвижения науки и образования.

Сессия завершилась принятием резолюции, которая будет направлена в страны-участницы.


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URL: https://www.vb.kg/442436
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, КРСУ
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