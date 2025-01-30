В Бишкеке пройдет Международный Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"

Со 2 по 5 февраля 2025 года в Бишкеке пройдет Международный Кинофорум Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест". Организатором со-бытия выступает автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия".

В церемонии открытия примут участие известные представители кыргызского и российского киноискусства.

"Эхо "Евразия-Кинофест" - это международный кинофорум по итогам про-ведения Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест", включающий в себе выезд на территории стран ЕАЭС, профессиональные встречи с кинематографистами, проведение образовательного модуля, мастер-классов, встреч с известными актёрами и показов лучших картин победителей "Евразия-Кинофест". Это объединение сфер и сообществ киноиндустрии и кинобизнеса стран постсоветского пространства, цель которого – пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, выявить и профессионально поддержать талантливых кинематографистов, чье творчество несет духовность и эстетическую новизну", - говорится в информации.

Ключевые мероприятия Международного Кинофорума Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест":

3 февраля 2025 года

15.30 -17.00 - Пресс-конференция организаторов и участников кинофестиваля - Пресс-центр Sputnik Кыргызстан (Бульвар Эркиндик, 46) 18.00-18.30 - Торжественная церемония открытия кинофестиваля – Кинотеатр "Ала-Тоо", (Бульвар Эркиндик, 53) 18.30-21.00 – Концертная программа

2- 4 февраля 2025 года - Кинопоказы:

– Лучшее кино "Евразия Кинофест" - "Спасибо, тренер!", режиссер Нурлан Анарбаев (Кинотеатр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53) - "Унгерия", режиссёр Пайрав Шарифов, (Кинотеатр "Ала-Тоо", Бульвар Эр-киндик, 53) - Лучшее кино "Евразия.DOC" - "Россия ON AIR", режиссёры Светлана Горло, Юлия Варенцова (Кинотеатр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53) - Лучшее кино "Евразия Кинофест" - "Времена года", режисёр Максим Шаба-лин (Кинотеатр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53) - Лучшее кино "Евразия-Кинофест - "Рай под ногами матерей", режиссёр Рус-лан Акун (Кинотеатр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53) - Лучшее кино "Евразия Кинофест - "Бурул", режиссёр Адилет Каржоев, (Кино-театр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53) - "Вы чье, старичье", режиссёры Шерзод Назаров, Адхамжон Абдурахмонов, (Кинотеатр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53) - "Глубоко", режиссёр Бермет Бейшенбекова, (Кинотеатр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53) - Полнометражное кино - "Ласточка", режиссёр Малика Мухамеджан, (Киноте-атр "Ала-Тоо", Бульвар Эркиндик, 53)

Вход на все показаны будет свободным.

4 февраля 2025 года - образовательная программа:

– Круглый стол "Кино Евразии – путь к зрителю: прокат, фестивали, онлайн-платформы", (Гостиница "Smart Hotel", ул. Абдрахманова 204а, Конфе-ренц-зал с 12.00 до 13.30) - Мастер-класс по сценической речи (Гостиница "Smart Hotel", ул. Абдрахмано-ва 204а, Конференц-зал с 14.00 до 15.30) - Мастер-класс по актёрскому мастерству (Гостиница "Smart Hotel", ул. Абд-рахманова 204а, Конференц-зал с 16.00 до 17.30)

"Уважаемые коллеги, приглашаем вас посетить Международный Кинофо-рум Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест". Для аккредитации нужно отправить ФИО и список оборудования на W/A: +996 755 225 555", - отмечается в сообщении.

Справка: АНО "Евразия" - Автономная некоммерческая организация содей-ствия развитию международного сотрудничества реализует гуманитарные про-екты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межна-ционального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициати-вы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из глав-ных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов.

Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.