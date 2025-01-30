В Бишкеке пройдет Международный Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"

Со 2 по 5 февраля 2025 года в Бишкеке пройдет Международный Кинофорум Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест". Организатором со-бытия выступает автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия".
В церемонии открытия примут участие известные представители кыргызского и российского киноискусства.
"Эхо "Евразия-Кинофест" - это международный кинофорум по итогам про-ведения Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест", включающий в себе выезд на территории стран ЕАЭС, профессиональные встречи с кинематографистами, проведение образовательного модуля, мастер-классов, встреч с известными актёрами и показов лучших картин победителей "Евразия-Кинофест". Это объединение сфер и сообществ киноиндустрии и кинобизнеса стран постсоветского пространства, цель которого – пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, выявить и профессионально поддержать талантливых кинематографистов, чье творчество несет духовность и эстетическую новизну", - говорится в информации.
Ключевые мероприятия Международного Кинофорума Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест":
3 февраля 2025 года
2- 4 февраля 2025 года - Кинопоказы:
Вход на все показаны будет свободным.
4 февраля 2025 года - образовательная программа:
"Уважаемые коллеги, приглашаем вас посетить Международный Кинофо-рум Фестиваля Кино Стран Евразии "Эхо "Евразия-Кинофест". Для аккредитации нужно отправить ФИО и список оборудования на W/A: +996 755 225 555", - отмечается в сообщении.
Справка: АНО "Евразия" - Автономная некоммерческая организация содей-ствия развитию международного сотрудничества реализует гуманитарные про-екты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межна-ционального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициати-вы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из глав-ных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов.
Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.