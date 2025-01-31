Лига Чемпионов: общий этап завершен - кто вышел в плей-офф, а кто вылетел?

В ночь с 29 на 30 января были сыграны матчи последнего, восьмого тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА по футболу. По их итогам определились все команды, которые вышли в плей-офф турнира и те, кто его покинул.

Согласно регламенту турнира, все матчи заключительного тура общего этапа начались в одно и то же время.

"Ливерпуль" уступил ПСВ (2:3) в гостях, "Манчестер Сити" обыграл "Брюгге" (3:1), "Интер" разгромил "Монако" (3:0), "ПСЖ" - "Штутгарт" (4:1), "Бавария" разобралась со "Слованом" (3:1), "Реал" на выезде разгромил "Брест" (3:0).

Кроме того, "Боруссия" (Дортмунд) была сильнее "Шахтера" (3:1), "Барселона" не смогла обыграть "Аталанту" (2:2), "Ювентус" уступил "Бенфике" (0:2), "Динамо" Загреб обыграло "Милан" (2:1).

Формула турнира

Напомним, что новый формат турнира не подразумевал групп. Все 36 команд были сведены в общую таблицу и провели по 8 матчей. В 1/8 финала Лиги Чемпионов напрямую вышли первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные - вылетели из еврокубков.

Восьмерка лучших - напрямую в плей-офф

Итак, восемь лучших команд попали напрямую в 1/8 финала. Ими стали "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла".

Кто сыграет в стыковых матчах?

Остальные команды примут участие в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Это "Аталанта", "Боруссия", "Реал", "Бавария", "Милан", ПСВ, ПСЖ, "Бенфика", "Монако", "Брест", "Фейеноорд", "Ювентус", "Селтик", "Манчестер Сити", "Спортинг" и "Брюгге".

Кто вылетел из Лиги Чемпионов?

Перед последним туром общего этапа девять команд досрочно потеряли шансы на продолжение борьбы за трофей ("Жирона", "Црвена Звезда", "Ред Булл Зальцбург", "Штурм", "Спарта", "Болонья", "Янг Бойз", "Слован" и "РБ Лейпциг"). По итогам восьмого тура к ним присоединились "Шахтер", "Динамо" (Загреб) и "Штутгарт".

Лучшие бомбардиры и ассистенты

Роберт Левандовски стал одним из двух лучших бомбардиров общего этапа ЛЧ. Нападающий "Барселоны" забил 9 голов. Столько же у Серу Гирасси из "Боруссии".

В число лучших ассистентов вошли Рафинья Диас ("Барселона"), Шарль де Кетеларе ("Аталанта") и Джереми Фримпонг ("Байер"). У них по 5 результативных передач.

Больше всего сухих матчей на счету голкипера "Интера" Яна Зоммера - 7 в восьми встречах.

Лига Чемпионов, 8-й тур, 29 января:

ПСВ (Нидерланды) - Ливерпуль (Англия) - 3:2 (3:2, 0:0)

Голы: 0:1 - 28, пенальти Гакпо, 1:1 - 35 Бакайоко, 1:2 - 40 Эллиот, 2:2 - 45 Сайбари, 3:2 - 45+6 Пепи.

Предупреждения: Верман (45+3), Карсдорп (45+3), Робертсон (45+5), Мортон (63), Эллиот (66).

Удаление: Налло (87).

Манчестер Сити (Англия) - Брюгге (Бельгия) - 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: 0:1 - 45 Нвадике, 1:1 - 53 Ковачич, 2:1 - 62, автогол Ордоньес, 3:1 - 77 Савио.

Предупреждение: Гвардиола (55).

Брест (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) - 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 - 27 Родриго, 0:2 - 56 Беллингем, 0:3 - 78 Родриго.

Предупреждения: Перейра Лаже (10), Тчуамени (29), Рюдигер (35), Анчелотти (64), Беллингем (74).

Барселона (Испания) - Аталанта (Италия) - 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 1:0 - 47 Ямаль, 1:1 - 67 Эдерсон, 2:1 - 72 Араухо, 2:2 - 79 Пашалич.

Предупреждения: Колашинац (51), де Рон (90+3), Пашалич (90+7), Эдерсон (90+7).

Ювентус (Италия) - Бенфика (Португалия) - 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 - 16 Павлидис, 0:2 - 80 Кекчю.

Предупреждения: Влахович (55), Отаменди (63), Ба (78).

Интер (Италия) - Монако - 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 - 4, пенальти Мартинес, 2:0 - 16 Мартинес, 3:0 - 67 Мартинес.

Предупреждения: Закария (3), Вандерсон (45+3), Павар (66), Аслани (81).

Удаление: Мависса Элеби (12).

Жирона (Испания) - Арсенал (Англия) - 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 1:0 - 28 Данджума, 1:1 - 38, пенальти Жоржиньо, 1:2 - 42 Нванери.

Предупреждения: Якобишвили (51), Стерлинг (70), Порту (79), Мартинес (85), Райс (90+3), Стуани (90+3).

Ред Булл (Австрия) - Атлетико (Испания) - 1:4 (0:3, 1:1)

Голы: 0:1 - 5 Симеоне, 0:2 - 13 Гризманн, 0:3 - 45+1 Гризманн, 0:4 - 63 Льоренте, 1:4 - 90+1 Дагим.

Предупреждения: Капальдо (57), Бланк (66).

Штутгарт (Германия) - ПСЖ (Франция) - 1:4 (0:3, 1:1)

Голы: 0:1 - 6 Барколя, 0:2 - 17 Дембеле, 0:3 - 35 Дембеле, 0:4 - 54 Дембеле, 1:4 - 77, автогол Пачо.

Предупреждения: Штиллер (53), Жоау Невеш (66), Каразор (70).

Бавария (Германия) - Слован (Братислава, Словакия) - 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 - 8 Мюллер, 2:0 - 63 Кейн, 3:0 - 84 Коман, 3:1 - 90 Толич.

Предупреждения: Блэкмэн (32), Саввидис (81), Байрич (81).

Динамо (Загреб, Хорватия) - Милан (Италия) - 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 - 19 Батурина, 1:1 - 53 Пулишич, 2:1 - 60 Пьяца.

Предупреждения: Пулишич (26), Мишич (31), Муса (31), Пьяца (34), Меньян (39), Консейсау (58), Каннаваро (86), Невистич (90+4).

Удаление: Муса (39).

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Шахтер (Украина) - 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 - 17 Гирасси, 2:0 - 44 Гирасси, 2:1 - 50 Гомес,

Предупреждения: Пушич (25), де Маседо (25), Байер (27), Гомес (58).

Байер (Германия) - Спарта (Прага, Чехия) - 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 - 32 Виртц, 2:0 - 64 Телла.

Предупреждения: Бирманчевич (36), Олатунджи (63), Джака (66), Андрих (90+2).

Штурм (Австрия) - РБ Лейпциг (Германия) - 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 42 Малич.

Предупреждения: Айдара (41), Лавале (51), Зоймель (64), Джатта (64).

Лилль (Франция) - Фейеноорд (Нидерланды) - 6:1 (2:1, 4:0)

Голы: 1:0 - 4 Сахрауи, 1:1 - 14 Хименес, 2:1 - 38, автогол Траунер, 3:1 - 57 Гомес, 4:1 - 74 Дэвид, 5:1 - 76, автогол Траунер, 6:1 - 80 Кабелла.

Предупреждения: Траунер (42), Шевалье (62), Мукау (65), Кабелла (81).

Янг Бойз (Швейцария) - Црвена Звезда (Сербия) - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 69 Канга.

Предупреждения: Чаива (82), Гутеша (90+4).

Спортинг (Португалия) - Болонья (Италия) - 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 - 21 Побега, 1:1 - 77 Хардер.

Предупреждения: Хольм (22), Бекема (41), Дебаст (43), Илинг-Джуниор (44), Ликояннис (56), Симойнш (66), Эрлич (72), Юлманд (87), Кенда (90+3).

Астон Вилла (Англия) - Селтик (Шотландия) - 4:2 (2:2, 2:0)

Голы: 1:0 - 3 Роджерс, 2:0 - 5 Роджерс, 2:1 - 36 Ида, 2:2 - 38 Ида, 3:2 - 60 Уоткинс, 4:2 - 90+1 Роджерс.

Источник: sport.kg