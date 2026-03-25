В пригороде Бишкека пробили пулей окно движущегося автомобиля

- Карыпбай кызы Толгонай
В Бишкеке неизвестные обстреляли автомобиль местного жителя. Видеозапись с места происшествия очевидец прислал в редакцию VB.KG.

По словам автора видео, инцидент произошел на автодороге в сторону села Кок-Жар, на повороте в направлении села Новопокровка. Судя по кадрам, пуля пробила боковое стекло транспортного средства. Владелец машины предполагает, что был произведен одиночный выстрел из пневматического ружья.

В результате происшествия никто не пострадал, однако автор обращения подчеркивает серьезную опасность подобных действий. Выстрел мог привести к трагическим последствиям, учитывая, что пуля легко пробила окно движущегося автомобиля. Правоохранительным органам следует обратить внимание на данный инцидент и установить личности тех, кто открыл стрельбу в общественном месте.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.


