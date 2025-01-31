Аширова прокомментировала своё восстановление в должности директора цирка

28 января этого года Светлана (Асланайым) Аширова вновь была назначена директором Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева. Об этом она сама сообщила редакции vb.kg.

Напомним, ранее, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР сообщило о завершении её трехмесячного контракта. Ведомство пояснило, что она была снята с должности, однако позже контракт продлили на год.

Также в СМИ ранее сообщалось о конфликте внутри цирка. Мы попросили Светлану Аширову прокомментировать данную ситуацию. По её словам, разногласия исходят от небольшой группы сотрудников. "На собрании с представителями Министерства культуры большинство артистов и работников поддержали мою кандидатуру", - отметила Аширова.

Она также заявила, что за короткий срок была проделана большая работа.

Говоря о планах на предстоящий год, Аширова подчеркнула, что намерена продолжить курс на развитие цирка. "Среди приоритетов - международное сотрудничество, обмен опытом с зарубежными коллегами и структурные изменения внутри учреждения. Особое внимание будет уделено работе с документацией и организационным процессам", - сказала она.

Что касается кадровых вопросов, глава цирка пояснила, что никто из сотрудников не был уволен в одностороннем порядке. "Некоторые договоры завершились ещё в прошлом году. Тем, кто был заинтересован в продолжении работы, предлагалось обсудить дальнейшие перспективы. Руководство цирка готово находить компромиссы и предлагать альтернативные варианты сотрудничества, например, в качестве тренеров. Однако определенные кадровые решения зависят не только от нас, но и от министерства культуры.

"Также Министерство культуры провело проверку цирка, по итогам которой не выявлено серьезных нарушений. Доводы, представленные в ряде публикаций, не подтвердились", - заключила Аширова.