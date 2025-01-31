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Аширова прокомментировала своё восстановление в должности директора цирка

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- Назгуль Абдыразакова
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28 января этого года Светлана (Асланайым) Аширова вновь была назначена директором Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева. Об этом она сама сообщила редакции vb.kg.

Напомним, ранее, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР сообщило о завершении её трехмесячного контракта. Ведомство пояснило, что она была снята с должности, однако позже контракт продлили на год.

Также в СМИ ранее сообщалось о конфликте внутри цирка. Мы попросили Светлану Аширову прокомментировать данную ситуацию. По её словам, разногласия исходят от небольшой группы сотрудников. "На собрании с представителями Министерства культуры большинство артистов и работников поддержали мою кандидатуру", - отметила Аширова.

Она также заявила, что за короткий срок была проделана большая работа.

Говоря о планах на предстоящий год, Аширова подчеркнула, что намерена продолжить курс на развитие цирка. "Среди приоритетов - международное сотрудничество, обмен опытом с зарубежными коллегами и структурные изменения внутри учреждения. Особое внимание будет уделено работе с документацией и организационным процессам", - сказала она.

Что касается кадровых вопросов, глава цирка пояснила, что никто из сотрудников не был уволен в одностороннем порядке. "Некоторые договоры завершились ещё в прошлом году. Тем, кто был заинтересован в продолжении работы, предлагалось обсудить дальнейшие перспективы. Руководство цирка готово находить компромиссы и предлагать альтернативные варианты сотрудничества, например, в качестве тренеров. Однако определенные кадровые решения зависят не только от нас, но и от министерства культуры.

"Также Министерство культуры провело проверку цирка, по итогам которой не выявлено серьезных нарушений. Доводы, представленные в ряде публикаций, не подтвердились", - заключила Аширова.


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URL: https://www.vb.kg/442445
Теги:
Министерство культуры и туризма, назначение, цирк, Бишкек
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