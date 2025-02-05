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В России придумали, как использовать вирус растений для борьбы с раком

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- Светлана Лаптева
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Исследователи из Сеченовского Университета Минздрава России разработали новый подход к точечной доставке препаратов при саркоме Юинга - злокачественной опухоли, формирующейся в костях или мягких тканях. Для этого они предложили использовать модифицированные частицы растительного вируса мозаики альтернатеры (ВМАльт). Об этом "Газете.Ru" рассказали в Сеченовском университете.

Вирус ВМАльт поражает растения, но безопасен для человека, поскольку не способен размножаться в клетках млекопитающих. Растительные вирусы еще не применяются в терапии, но изучение перспектив их использования активно ведется во всем мире.

"Для терапии разных видов опухолей могут подойти разные системы доставки препаратов, и важно иметь широкий выбор платформ. Вирусы растений - только одно из направлений, но уже сегодня они демонстрируют огромный потенциал", - отметила в беседе с "Газетой.Ru" стажер-исследователь отдела современных биоматериалов Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Дарья Файзуллина.

Для исследования ученые использовали два типа вирусов: уже хорошо изученный вирус табачной мозаики (ВТМ) и ВМАльт.

Нагревая вирусы до 98°, они преобразовали их в сферические частицы, которые лучше проникают в клетки опухоли благодаря размеру менее 300 нм. Эти частицы команда протестировала на клеточных культурах саркомы Юинга и здоровых фибробластах. Результаты показали, что частицы ВМАльт проникают в опухолевые клетки эффективнее, чем частицы ВТМ - а, значит, в перспективе смогут более эффективно доставлять в них необходимые препараты.

"Мы впервые показали, что частицы ВМАльт демонстрируют высокую избирательность к опухолевым клеткам саркомы Юинга без дополнительной модификации. Это открывает возможности для таргетной доставки лекарств в терапевтических целях", - подчеркнула Файзуллина.

Одно из преимуществ ВМАльт - большее по сравнению с вирусом табачной мозаики количество аминокислотных остатков. Это позволит более эффективно "нагружать" частицы препаратами, которые нужно доставить в клетки опухоли.

Точный механизм проникновения частиц в клетки пока неизвестен. Ученым предстоит выяснить его в дальнейших исследованиях. Также они планируют изучить эффективность структурно-модифицированных частиц на других типах опухолей, таких как остеосаркома и глиобластома.


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URL: https://www.vb.kg/442457
Теги:
наука, Россия
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