В Канте девушек-кадетов торжественно приняли в казачки

В храме Покрова Пресвятой Богородицы города Кант союз "Казаки Семиречья" провели торжественное мероприятие, посвящённое принятию девушек-кадеток в казачки.

На мероприятии председатель войскового совета казачек СК Семиречья Татьяна Азарова отметила, что этот важный и символичный день стал результатом долгого и ответственного пути, который каждая из девушек прошла с достоинством и преданностью своему делу.

"На посвящении каждая из девушек произнесла клятву перед Богом, обещая свято хранить и защищать свою семью, соблюдать традиции и обычаи казачества, а также выполнять все возложенные на неё обязанности.

Этот торжественный момент стал не только завершением важного этапа в жизни каждой девушки, но и символом её вступления в важную роль в

сохранении и передаче казачьих традиций будущим поколениям", - сказала она.