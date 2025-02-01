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ФАО провела тренинг для фермеров Кыргызстана по созданию бизнес-планов

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В Бишкеке состоялся тренинг, проведенный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) направленный на повышение финансовой грамотности и инвестиционной осведомленности фермеров и сотрудников финансовых учреждений Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, основное внимание было уделено использованию инструмента Ruralinvest, который помогает малым и средним сельскохозяйственным предприятиям разрабатывать бизнес-проекты и привлекать инвестиции.

В ходе обучения фермеры изучили методику разработки бизнес-планов с использованием программного обеспечения Ruralinvest. Этот инструмент помогает эффективно разрабатывать проекты для различных типов сельскохозяйственных предприятий, включая животноводство, агропромышленность, лесоводство и другие.

В обучении приняли участие более 30 фермеров и представителей финансовых учреждений из Иссык-Кульской и Нарынской областей. Участники ознакомились с ключевыми аспектами работы с Ruralinvest и научились разрабатывать успешные бизнес-предложения.

ФАО также планирует организовать дополнительные тренинги для повышения конкурентоспособности фермеров и их адаптации к современным условиям агробизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/442469
Теги:
Кыргызстан, фермеры
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