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Строительство ЦСМ в жилмассиве "Чон-Арык" близится к завершению

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Управлением капитального строительства мэрии горда Бишкек продолжается строительство ЦСМ в жилом массиве "Чон-Арык". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, двухэтажный центр семейной медицины расположен по улице Семетей. Поликлиника рассчитан на 250 посещений. Его общая площадь составляет 1283 м2.

В здании предусмотрены кабинеты ЭКГ, УЗИ, кабинеты врачей, технические и хозяйственные помещения, стерилизационные, лифт, санузлы.

Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории.

В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке и параллельно ведётся благоустройство территории.


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URL: https://www.vb.kg/442471
Теги:
ЦСМ, Бишкек, жилмассив
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