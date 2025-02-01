Строительство ЦСМ в жилмассиве "Чон-Арык" близится к завершению

Управлением капитального строительства мэрии горда Бишкек продолжается строительство ЦСМ в жилом массиве "Чон-Арык". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, двухэтажный центр семейной медицины расположен по улице Семетей. Поликлиника рассчитан на 250 посещений. Его общая площадь составляет 1283 м2.

В здании предусмотрены кабинеты ЭКГ, УЗИ, кабинеты врачей, технические и хозяйственные помещения, стерилизационные, лифт, санузлы.

Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории.

В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке и параллельно ведётся благоустройство территории.