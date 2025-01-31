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"Евразийский лицей": В школы КР направлено еще 30 педагогов из РФ

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- Виктория Гунгер
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АНО "Евразия" совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством образования и науки Кыргызской Республики продолжает реализацию в Кыргызстане международного образовательного проекта "Евразийский лицей" и направляет в школы Кыргызстана еще 30 российских педагогов Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ). В течение трех месяцев они будут преподавать профильные предметы на русском языке, помогать во внеклассной работе, проводить мероприятия профориентационного характера. Об этом сообщили в Минобразования КР.

"Это важный шаг в создании общего культурного, образовательного пространства Кыргызстана и России. Русский язык, литература, культура, наша общая история очень востребованы в Кыргызской Республике. Молодежь в Кыргызстане связывает свои перспективы и свое будущее с Россией, нам важно их в этом поддерживать", - сказала депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Как отметили в министерстве, это уже вторая группа российских учителей. Первая работает в школах республики с декабря прошлого года.

Ильнур Камаев преподает информатику в школе-гимназии №24 имени Аалы Токомбаева. Он является студентом Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы по направлению "Исследовательская проектная деятельность".

"Я приехал из Республики Башкортостан, и адаптация в другой стране оказалась проще, чем я ожидал. В школе высокий профессионализм у учителей, их умение выстраивать работу с детьми и родителями предоставляет мне как молодому специалисту огромный опыт. В школе учатся невероятно талантливые дети, которые быстро усваивают новые знания. Моя миссия - научить ребят той программе, которая есть у нас в России. Образовательный проект "Евразийский лицей" не только позволяет обмениваться знаниями и методами преподавания с учителями Кыргызстана, но и обогащает понимание образовательных процессов в странах СНГ. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в их развитие и подготовку к будущим вызовам", - сказал Ильнур Камаев.

Как отметила директор школы-гимназии №24 имени Аалы Токомбаева Абдураимова Анара Хабибовна, приезд российских учителей - это колоссальный багаж знаний для кыргызстанских учеников.

"Взаимодействие с опытными педагогами из России не только обогащает образовательный процесс, но и способствует культурному обмену между нашими странами. Этот опыт станет основой для дальнейшего развития образовательной системы в Кыргызстане", - сказала директор Анара Хабибовна.

Некоммерческая организация в рамках программы "Евразийский лицей" передала республике 100 современных школьных автобусов. В ближайших планах - ремонт и оснащение современным оборудованием двух школ: №27 в г. Бишкеке и №1 им. Д. Карбышева в г. Кызыл-Кыя.

Проект "Евразийский лицей" направлен на системную поддержку школ в странах ЕАЭС с учетом местных культурных и исторических особенностей. Повышение квалификации педагогов, содействие устранению дефицита педагогических кадров, преподающих на русском языке, являются основными задачами программы. В частности, программа "Евразийский лицей" направлена на развитие единого образовательного пространства на континенте Евразия и включает в себя создание сети школ с финансовой и инфраструктурной системой поддержки, организацию стажировок учителей и многое другое.


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URL: https://www.vb.kg/442472
Теги:
Министерство образования, образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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