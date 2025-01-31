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Глава Минприроды обсудил улучшение атмосферного воздуха с учеными КГТУ

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- Бакыт Басарбек
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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев провел встречу с представителями научных кругов Кыргызского технического университета имени И. Раззакова, чтобы обсудить участие ученых в решении проблемы загрязнения атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече сотрудники университета представили ряд научных предложений. В частности, они подчеркнули необходимость углубленного изучения влияния автотранспорта и сжигаемого топлива на качество воздуха. Также было предложено организовать совместные рейды, в которых примут участие студенты университета, для сбора и анализа данных. Сейчас исследован только физический состав используемого топлива, но для анализа его химического состава требуются современные лаборатории с передовым оборудованием.

Научные работники отметили важность ежегодного проведения технического осмотра автотранспорта в соответствии с установленными нормами.

Министр подчеркнул ключевую роль науки в решении проблемы загрязнения воздуха и сообщил, что на уровне межведомственной комиссии будет рассмотрен вопрос финансирования научных исследований. Он отметил, что только благодаря научному подходу можно выявить истинные причины загрязнения и найти эффективные решения.

В ходе встречи участники обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества воздуха в Бишкеке и Чуйской области.

На встрече присутствовали заместитель мэра Бишкека Р. Алиев, члены межведомственной комиссии, а также руководители различных научных институтов при КГТУ, активно участвующие в исследованиях по вопросам смога в столице.

Итогом встречи стало согласие всех сторон на укрепление взаимодействия и реализацию предложений научного сообщества для достижения ощутимых результатов в борьбе с загрязнением атмосферного воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/442481
Теги:
Минприродресурсов, Бишкек, Кыргызстан, смог
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