Глава Минприроды обсудил улучшение атмосферного воздуха с учеными КГТУ

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев провел встречу с представителями научных кругов Кыргызского технического университета имени И. Раззакова, чтобы обсудить участие ученых в решении проблемы загрязнения атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече сотрудники университета представили ряд научных предложений. В частности, они подчеркнули необходимость углубленного изучения влияния автотранспорта и сжигаемого топлива на качество воздуха. Также было предложено организовать совместные рейды, в которых примут участие студенты университета, для сбора и анализа данных. Сейчас исследован только физический состав используемого топлива, но для анализа его химического состава требуются современные лаборатории с передовым оборудованием.

Научные работники отметили важность ежегодного проведения технического осмотра автотранспорта в соответствии с установленными нормами.

Министр подчеркнул ключевую роль науки в решении проблемы загрязнения воздуха и сообщил, что на уровне межведомственной комиссии будет рассмотрен вопрос финансирования научных исследований. Он отметил, что только благодаря научному подходу можно выявить истинные причины загрязнения и найти эффективные решения.

В ходе встречи участники обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества воздуха в Бишкеке и Чуйской области.

На встрече присутствовали заместитель мэра Бишкека Р. Алиев, члены межведомственной комиссии, а также руководители различных научных институтов при КГТУ, активно участвующие в исследованиях по вопросам смога в столице.

Итогом встречи стало согласие всех сторон на укрепление взаимодействия и реализацию предложений научного сообщества для достижения ощутимых результатов в борьбе с загрязнением атмосферного воздуха.