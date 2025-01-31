10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением "Мой О!"

Мечтаете открыть своё дело, но стартового капитала не хватает? Представьте, что у вас уже есть 10 миллионов сомов для запуска бизнеса мечты – кофейни в центре города, собственного маркетплейса или уютного гостевого дома.

Это возможно благодаря грандиозной лотерее udacha.o.kg от приложения "Мой О!", где 10 февраля разыграется главный приз – 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Важно, что участвовать может абонент любого оператора, приложение доступно всем.

Для многих кыргызстанцев собственный бизнес – это путь к независимости и новым возможностям. Однако начинать с нуля непросто: аренда, оборудование, первые вложения… Прямо сейчас у вас есть шанс получить стартовый капитал за несколько простых действий!

Участвовать в лотерее просто

Пользуйтесь приложением "Мой О!" и совершайте привычные действия: пополняйте баланс О!, оплачивайте покупки по фирменному QR, переводите и принимайте платежи на сумму от 500 сомов. Каждое действие в приложении может принести вам победу.

Не упустите свой шанс!

Кроме главного приза в размере 10 миллионов сомов, каждую неделю по понедельникам разыгрываются:

1 приз – 1 миллион сомов; 2 приза – по 200 000 сомов; 5 призов – по 50 000 сомов.

Ближайший розыгрыш – 3 февраля.

Кто знает, возможно, именно ваш билет станет стартом большого успеха!

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.

Разрешение №421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.

Подробности на udacha.o.kg.