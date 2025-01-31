Специалисты Росатома предложили план ликвидации ущерба на заводе "Кристалл"

Специалисты ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО", предприятие госкорпорации "Росатом") приняли участие в межведомственном совещании, которое прошло в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, а также представители министерства экономики и коммерции, министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, министерства здравоохранения, Государственного агентства по управлению госимуществом при Кабинете министров, мэрии города Таш-Кумыр и ОАО "Кристалл-Банкрот". По итогам совещания был утвержден разработанный ФГУП "ФЭО" аналитический отчет, содержащий комплекс первоочередных противоаварийных работ по приведению территории завода "Кристалл" (был построен в г. Таш-Кумыр в 1989 году, специализировался на производстве поликристаллического кремния) в безопасное для окружающей среды состояние. В документе приведены результаты проведенного специалистами ФГУП "ФЭО" технического аудита промышленной площадки: описаны идентифицированные опасные химические вещества и места их размещения, в том числе дана оценка фактического состояния технологических емкостей, зданий и сооружений, рассчитан уровень рисков возникновения неблагоприятных событий и смоделирован масштаб их последствий.

"Обладая обширным опытом в реализации проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории России, Федеральный экологический оператор становится надежным партнером и для зарубежных коллег. Так, успешно проведенный комплекс мероприятий по ликвидации цеха № 94 по производству трихлорсилана и четыреххлористого кремния в г. Усолье-Сибирское лег в основу рекомендаций по безопасному извлечению и обезвреживанию накопленных на территории ОАО "Кристалл-Банкрот" остатков опасных химических веществ", – подчеркнул директор по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО" Станислав Жабриков.