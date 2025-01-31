Компания "Альянс Алтын" поддерживает инициативы по развитию города Талас

29 января 2025 года, по инициативе ОсОО "Альянс Алтын", состоялся круглый стол с участием руководителей муниципальных учреждений мэрии г.Талас. На мероприятии, приняли участие работники Службы по связям с общественностью компании, которые презентовали участникам встречи информацию об оказываемой фондом развития "Альянс Алтын" помощи в развитии социальной инфраструктуры областного центра.
Так, за последние три года, фондом развития "Альянс Алтын" были выделены значительные средства на реализацию проектов муниципалитета, в том числе:
Напомним, что ОсОО "Альянс Алтын" с 2015 года занимается разработкой золоторудного месторождения "Джеруй" в Таласском районе. Компания является социально ответственной и активно участвует в развитии региона. Служба по связям с общественностью "Альянс Алтына", поддерживает тесное сотрудничество с местными жителями и госучреждениями.
Деятельность компании приносит пользу и жителям области, обеспечивая их хорошо оплачиваемыми рабочими местами. В настоящее время, всего, на производственном участке "Джеруй", занято более 1500 человек, 97% из которых являются гражданами Кыргызской Республики.
Компания выплачивает значительные суммы налогов в государственный бюджет. С 2015 по 2024 год в республиканскую казну было перечислено 24 млрд 336 млн 511 тысяч 998 сомов.
Кроме того, "Альянс Алтын" оказывает финансовую поддержку развитию Таласской области, перечисляя средства в три местных фонда:
Помимо этого, по инициативе компании, создан Фонд развития "Альянс Алтын", общая сумма финансирования которого составило 1,2 млрд сомов, которые направляются на развитие сферы образования, спорта, культуры, сельского хозяйства, водоснабжения, производства и социальной инфраструктуры. Также, финансируются проекты, направленные на укрепление материально-технической базы государственных учреждений.
ОсОО "Альянс Алтын", уделяет значительное внимание вопросам обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды, строго соблюдая в своей производственной деятельности все экологические требования местного и международного уровня.