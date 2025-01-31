Компания "Альянс Алтын" поддерживает инициативы по развитию города Талас

29 января 2025 года, по инициативе ОсОО "Альянс Алтын", состоялся круглый стол с участием руководителей муниципальных учреждений мэрии г.Талас. На мероприятии, приняли участие работники Службы по связям с общественностью компании, которые презентовали участникам встречи информацию об оказываемой фондом развития "Альянс Алтын" помощи в развитии социальной инфраструктуры областного центра.

Так, за последние три года, фондом развития "Альянс Алтын" были выделены значительные средства на реализацию проектов муниципалитета, в том числе:

Ремонт и реконструкция очистных сооружений муниципального предприятия "Таза Суу"; Замену электрических кабелей главного водозабора; Обновление канализационных труб в многоквартирных домах города и т.д.

Напомним, что ОсОО "Альянс Алтын" с 2015 года занимается разработкой золоторудного месторождения "Джеруй" в Таласском районе. Компания является социально ответственной и активно участвует в развитии региона. Служба по связям с общественностью "Альянс Алтына", поддерживает тесное сотрудничество с местными жителями и госучреждениями.

Деятельность компании приносит пользу и жителям области, обеспечивая их хорошо оплачиваемыми рабочими местами. В настоящее время, всего, на производственном участке "Джеруй", занято более 1500 человек, 97% из которых являются гражданами Кыргызской Республики.

Компания выплачивает значительные суммы налогов в государственный бюджет. С 2015 по 2024 год в республиканскую казну было перечислено 24 млрд 336 млн 511 тысяч 998 сомов.

Кроме того, "Альянс Алтын" оказывает финансовую поддержку развитию Таласской области, перечисляя средства в три местных фонда:

в Фонд развития Таласской области – 843 млн 246 тысяч 375 сомов; в Фонд развития Таласского района – 505 млн 947 тысяч 825 сомов; в Фонд развития айыльного аймака Шумкар-Уя – 337 млн 298 тысяч 550 сомов.

Помимо этого, по инициативе компании, создан Фонд развития "Альянс Алтын", общая сумма финансирования которого составило 1,2 млрд сомов, которые направляются на развитие сферы образования, спорта, культуры, сельского хозяйства, водоснабжения, производства и социальной инфраструктуры. Также, финансируются проекты, направленные на укрепление материально-технической базы государственных учреждений.

ОсОО "Альянс Алтын", уделяет значительное внимание вопросам обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды, строго соблюдая в своей производственной деятельности все экологические требования местного и международного уровня.