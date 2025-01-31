Садыр Жапаров отправится в РФ, Михаил Мишустин приедет в КР

Премьер-министр Адылбек Касымалиев в ходе двусторонней встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что президент Садыр Жапаров по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Приглашаю также Михаила Мишустина посетить с официальным визитом Кыргызстан. Он будет приурочен к 25-летию подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между нашими странами", - подчеркнул Касымалиев.