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Касымалиев и Мишустин о давлении на бизнес, дружбе и планах

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- Виктория Гунгер
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Премьер-министр Кыргызстан Адылбек Касымалиев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.

VB.KG о главных заявлениях глав правительств двух стран.

Михаил Мишустин:

  1. Надеемся, что Кыргызстан под руководством Адылбека Касымалиева продолжит курс на укрепление сотрудничества с Россией по всем направлениям.
  2. РФ является ведущим партнером республики.
  3. Взаимный товарооборот устойчиво растет, активную работу ведет межправкомиссия.
  4. Российские компании поставляют энергетические ресурсы, промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
  5. Плодотворное сотрудничество развернуто по линии "Росатома".
  6. Двумя странами немало сделано в области среднего и высшего образования.
  7. Отмечена важность защиты прав и законных интересов российских инвесторов, работающих в КР.
  8. Вызывают озабоченность необоснованные претензии и неправовые заявления представителей государственных органов КР высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику республики, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков.
  9. Просим, чтобы руководство Кыргызстана прекратило административное давление на российские компании и обеспечило защиту их прав.
  10. Россия и Кыргызстан активно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, укрепляя экономическую интеграцию и улучшая качество жизни граждан.

Адылбек Касымалиев:

  1. Кыргызстан ценит дружбу с Россией.
  2. Идет активное взаимодействие двух стран по линии правительств, уровень этого сотрудничества углубляется год от года.
  3. Кабмин КР приложит все усилия для увеличения достигнутой динамики развития и выполнения достигнутых ранее договоренностей с РФ.
  4. Двустороннее сотрудничество успешно развивается во внешнеполитической, культурной и экономической сферах, благодаря поддержке России.


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URL: https://www.vb.kg/442492
Теги:
бизнес, правительство, Россия, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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