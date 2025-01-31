Касымалиев и Мишустин о давлении на бизнес, дружбе и планах

Премьер-министр Кыргызстан Адылбек Касымалиев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.
VB.KG о главных заявлениях глав правительств двух стран.
Михаил Мишустин:
Надеемся, что Кыргызстан под руководством Адылбека Касымалиева продолжит курс на укрепление сотрудничества с Россией по всем направлениям.
РФ является ведущим партнером республики.
Взаимный товарооборот устойчиво растет, активную работу ведет межправкомиссия.
Российские компании поставляют энергетические ресурсы, промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Плодотворное сотрудничество развернуто по линии "Росатома".
Двумя странами немало сделано в области среднего и высшего образования.
Отмечена важность защиты прав и законных интересов российских инвесторов, работающих в КР.
Вызывают озабоченность необоснованные претензии и неправовые заявления представителей государственных органов КР высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику республики, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков.
Просим, чтобы руководство Кыргызстана прекратило административное давление на российские компании и обеспечило защиту их прав.
Россия и Кыргызстан активно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, укрепляя экономическую интеграцию и улучшая качество жизни граждан.
Адылбек Касымалиев:
Кыргызстан ценит дружбу с Россией.
Идет активное взаимодействие двух стран по линии правительств, уровень этого сотрудничества углубляется год от года.
Кабмин КР приложит все усилия для увеличения достигнутой динамики развития и выполнения достигнутых ранее договоренностей с РФ.
Двустороннее сотрудничество успешно развивается во внешнеполитической, культурной и экономической сферах, благодаря поддержке России.