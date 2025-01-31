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В Кыргызстане может появиться российский интернет

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- Виктория Гунгер
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Россия сможет обеспечить ЕАЭС быстрым, дешевым и надежным интернетом. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании форума Digital Almaty.

Глава правительства РФ отметил, что в РФ такой интернет должен появиться уже в 2026 году.

"Еще через год создадим основу для своей низко орбитальной группировки. В дальнейшем будет функционировать более 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран ЕАЭС в дешевом, быстром, а главное, надежном Интернете", - заявил он.

Напомним, форум Digital Almaty в эти дни проходит в соседнем Казахстане. Там находятся главы правительств стран ЕАЭС. Среди них - председатель кабмина КР Адылбек Касымалиев.


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URL: https://www.vb.kg/442493
Теги:
Интернет, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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